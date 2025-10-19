Leveza e frescor

O frescor dos limões, o sal no ar, o perfume do manjericão e o sabor dos frutos do mar. Foi na Costa Amalfitana que a Colcci encontrou inspiração para criar a coleção verão 2026, intitulada Summer Menu, uma celebração dos sentidos que traduz o espírito do verão em sua forma mais elegante e despretensiosa.

Clima do verão da Colcci Colcci/divulgação



De acordo com a diretora-criativa da marca, Adriana Zucco, a coleção desperta os nossos sentidos e faz uma viagem pelos sabores da estação. “O tempero do verão europeu foi o ponto de partida para criar o storytelling da temporada, e foi na Costa Amalfitana que encontramos o cenário perfeito para traduzir o clima do verão da Colcci. A região é um destino de desejo para quem gosta de aproveitar os dias mais quentes do ano em paisagens deslumbrantes que refletem exclusividade e sofisticação.”



A paleta de cores é vibrante e solar e evoca o cenário italiano, trazendo intensidade, frescor e leveza às peças. A preto, branco e off white, tem o vermelho, coral, terracota, amarelo, pink, verde e turquesa. As estampas têm padronagens que expressam o DNA da marca. Listras, motivos matinhos como conchas e corais, e o floral com padronagem geométrica.

Tecidos leves e naturais e foi isso que a Colcci usou Colcci/divulgação



O verão pede tecidos leves e naturais e foi isso que a Colcci usou com texturas ricas em detalhes, trazendo shapes fluidos aliados a combinações criativas. Tecidos como linho, chiffon, algodão e denim — que surge mais leve para os dias de calor — garantindo fluidez, conforto e um caimento que dá um movimento que chama a atenção. Formas que valorizam o corpo com autenticidade e clássicos modernizados em vestidos, conjuntos práticos e composições versáteis que transitam com facilidade entre o dia e a noite. Além de looks potentes para os momentos festivos da temporada, com elegância.



A marca criou um drop para os encontros que celebram o Natal e o Ano-novo. A inspiração mediterrânea se traduz não apenas na estética, mas também no estilo de vida que valoriza experiências, sabores e memórias compartilhadas, inclusive os momentos da mesa posta à beira-mar. “A coleção Summer Menu é um convite à celebração, à liberdade e ao prazer de viver cada instante com intensidade”, conclui Zucco.