Dino Bastos desenha o futuro após aquisição da Lápis Raro

O mercado publicitário de Minas Gerais acaba de vivenciar um dos movimentos mais emblemáticos da década: o Grupo Partners, maior holding de comunicação corporativa do estado, adquiriu 100% da Lápis Raro, agência reconhecida nacionalmente por sua criatividade e excelência em branding. Após mais de um ano de negociações, essa união representa um reposicionamento estratégico que projeta Minas Gerais como protagonista no cenário nacional da publicidade. A chegada da Lápis Raro, com mais de 25 anos de trajetória, carrega para o grupo uma história premiada de liderança feminina original. Juntas, potencializam a estrutura do grupo e consolidam a força criativa mineira. A fusão também serve de inspiração para novos modelos de negócios e reforça a relevância do estado na publicidade brasileira, como destaca Dino Bastos, presidente do Grupo Partners, nesta entrevista a seguir.

Quais foram os principais fatores que motivaram o Grupo Partners a adquirir a Lápis Raro, uma das agências mais premiadas e respeitadas do setor em Minas Gerais?

O Grupo Partners vem expandindo seu portfólio de serviços por meio de fusões e aquisições desde 2020, consolidando-se como um dos principais hubs de comunicação do país. A oportunidade com a Lápis Raro surgiu diante da crescente demanda do mercado por agências capazes de unir estratégia e criação, entregando publicidade e propaganda de alto nível. Reconhecida como a mais premiada e renomada agência de Minas Gerais, a Lápis Raro carrega em sua essência a excelência na qualidade dos serviços e apresenta um potencial extraordinário de projeção nacional, reforçando o posicionamento do Grupo em todo o Brasil.

De que maneira essa negociação, que se estendeu por mais de um ano, reforça o portfólio de comunicação corporativa do grupo e contribui para a meta de superar o faturamento de R$ 100 milhões até o fim de 2026?

O Grupo Partners consolida-se como um ecossistema de comunicação estratégica. A chegada da Lápis Raro reforça esse posicionamento, ao conectar os negócios de seus clientes a estratégias criativas de comunicação, publicidade e branding, possibilitando que empresas e instituições construam ou fortaleçam suas marcas a partir dessa visão integrada. Entre os clientes da Lápis Raro, destacam-se organizações de grande relevância como Unimed-BH, Cemig, Sebrae, Prefeitura de Belo Horizonte, CBMM, Sicoob Credicom, Drogaria Araujo, Bioextratus, Laticínios Porto Alegre, Multiplan e Saudali. Já a Partners é reconhecida pelo atendimento a importantes clientes públicos em nível nacional, com contratos em andamento junto a instituições como o Ministério da Educação, CEMIG, Copasa, Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Tribunal de Contas da União (TCU), Funpresp, Banco BNDES, além de Sebraes em estados estratégicos como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão e Pernambuco. Essa complementaridade representa uma troca estratégica altamente positiva. Juntas, as duas empresas reforçam seus papéis como referências no mercado de comunicação integrada.

O que muda na estrutura e no posicionamento do Grupo Partners com a integração da Lápis Raro, especialmente considerando a permanência da liderança feminina na gestão da agência?

O Grupo Partners reforça seu posicionamento como um grande hub de comunicação estratégica, capaz de, a partir do entendimento das dores dos clientes, oferecer serviços e ferramentas de comunicação estratégicos e pertinentes, com forte autonomia operacional em suas empresas.



Um ponto essencial dessa integração é a valorização da cultura única da Lápis Raro, uma agência fundada por mulheres e que seguirá liderada pela CEO, Grasi Scalioni e pela Diretora de Criação Executiva, Cris Cortez. Esse aspecto não apenas representa um diferencial competitivo e cultural relevante, mas também reflete a essência que se pretende preservar e fortalecer dentro do Grupo.

Como a cultura criativa e inovadora da Lápis Raro será preservada e potencializada dentro de um conglomerado de porte nacional?

Preservar a essência criativa e inovadora da Lápis Raro é fundamental para sustentar a estratégia de expansão do Grupo Partners. A agência tem muito a compartilhar com as demais unidades do Grupo, assim como cada uma delas carrega atributos singulares e igualmente essenciais da comunicação. Essa troca de competências e visões será extremamente benéfica para todos.

Quais oportunidades de sinergia o senhor enxerga entre as diferentes áreas de atuação do grupo - como Lebbe, Corp, Buscar ID e a participação na PR Tech Mention - e a recém-adquirida Lápis Raro?

Existe uma clara possibilidade de expansão do portfólio das empresas, tanto por meio da ampliação junto aos clientes atuais quanto pela conquista de novos mercados em âmbito nacional. O Grupo Partners dispõe de uma sólida área de inovação e tecnologia, capaz de contribuir de forma decisiva para o crescimento e evolução de suas unidades e também da Lápis Raro - especialmente em um cenário cada vez mais transformado pelo avanço da Inteligência Artificial.

De que forma o grupo pretende ampliar sua atuação no mercado publicitário nacional, agora com serviços de comunicação 360 graus, e que impactos essa movimentação pode trazer para o setor?

A estrutura e práticas comerciais e de expansão que nos levou para 15 estados brasileiros, conquistando clientes relevantes, atuará para todas as nossas empresas. E não temos dúvida de que a Lápis rapidamente vai se projetar no cenário nacional, levando sua reputação, estratégia integradora de branding e criatividade. E o nosso mercado mineiro, que se fortalecerá com esse movimento.

Quais são as expectativas para o crescimento conjunto e os próximos passos do Grupo Partners a partir dessa aquisição estratégica?

Essa aquisição foi construída ao longo de um ano e meio, e estamos todos muito entusiasmados com a possibilidade de unirmos forças. A Lápis Raro é reconhecida pela rigorosa exigência em seus processos e entregas, pela excelência na prestação de serviços e por uma cartela de clientes criteriosamente selecionada. Por sua vez, o Grupo Partners possui clientes distribuídos em mais de 15 estados, conta com uma equipe de mais de 400 colaboradores e reúne pelo menos quatro a cinco áreas complementares da comunicação. Estamos convictos de que a integração dessas competências tornará as unidades de negócios do Grupo ainda mais eficientes, elevará de forma consistente a qualidade das entregas, ampliará o portfólio de clientes e, sobretudo, contribuirá para projetar o mercado mineiro de comunicação a um patamar de destaque nacional.

Briefing

FILADÉLFIA PREMIADA

A Filadélfia consolida sua presença entre as grandes agências de publicidade brasileira ao se destacar no Clube de Criação com sete peças no shortlist e duas premiações. Além disso, concorre como finalista no PPA - Prêmio Profissionais do Ano, com o filme LeoZap. "As conquistas evidenciam a força criativa do setor em Minas", avalia o vice-presidente da agência, Dan Zecchinelli. A Filadélfia também marca presença no painel de agências independentes, sendo a única participante fora de São Paulo.

CONQUISTAS

Entre os trabalhos reconhecidos, a agência emplacou projetos para clientes como Santa Casa BH, SSA - São Salvador Alimentos (SuperFrango), SIAMIG Bioenergia e UniBH. No Clube de Criação, o case digital Call no Action para UniBH foi medalha de prata. O case LeoZap para SuperFrango ganhou medalha de bronze e figurou no shortlist do FIAP, com "campanha inovadora" pelo uso de Inteligência Artificial para interação com o público.

IMPACTO

A campanha LeoZap permitia ao público criar áudios personalizados com a voz do cantor Leonardo, promovendo os produtos da SuperFrango. Em apenas dois meses, foram gerados 20 mil áudios, alcançando 7,2 milhões de pessoas e impulsionando as vendas em 122%. A Filadélfia foi a única agência mineira premiada na categoria regional do Clube de Criação.

FINFESTIVAL

O FinFestival do Sebrae Minas acontece em Belo Horizonte, na sede da instituição, nos dias 29 e 30 de outubro. A programação é gratuita com oficinas, consultorias e palestra especial de Mirna Borges, do canal EconoMirna. O FinFestival faz parte de um circuito estadual que dissemina conhecimento sobre finanças pessoais e empresariais.

CONTEÚDO

Pesquisa do Sebrae Minas revela que 45% dos MEIs misturam finanças pessoais e empresariais, prejudicando a saúde financeira dos negócios. Além disso, 62% nunca buscaram crédito, mostrando baixa cultura de financiamento. Entre as capacitações do evento, destacam-se as oficinas sobre indicadores financeiros, fluxo de caixa, capital de giro e estratégias de precificação.

QUEIMA DIÁRIA

A Queima Diária lançou o Augym, nova plataforma de treinos on-line voltada para o público acima de 60 anos. A ferramenta oferece aulas guiadas por profissionais especializados, promovendo autonomia, mobilidade, força muscular e bem-estar cognitivo.

CRESCIMENTO

Nos últimos seis anos, a Queima Diária faturou R$ 500 milhões com crescimento de 334% na base de clientes ativos desde o período pré-pandemia. Agora, integrada ao Grupo Smart Fit, a empresa soma cerca de 400 mil clientes ativos em 90 países, com programas em português e espanhol. Ao todo, são 170 programas que atendem a diferentes perfis de usuários, reforçando o ecossistema digital de saúde e bem-estar da companhia.