Respeito ao idoso

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no dia 1º de outubro, é importante dar atenção a um tema tão sensível. Para além das obrigações dos governos em contribuir para uma melhor qualidade de vida dessa população, há por parte das famílias a luta diária de cuidar de um idoso ente quatro paredes. E, nem sempre essa missão é fácil.



Por isso, Sueli Nascimento Gavranic dos Reis, professora, consultora com extensão em Psicoenterologia, escreveu o livro “Escorreguei, mas não caí. Aprendi!”, lançado pela Haicai Editora, que trata desse tipo de realidade.



Tendo como tema principal a comunicação geracional, a autora toca na importância da comunicação para não criar situações de estresse, reunindo 31 histórias reais sobre equívocos da comunicação. Ao ler a nova obra é natural refletir sobre situações do cotidiano das famílias que convivem com idosos.

"Vivemos em um mundo acelerado, onde muitas vezes não paramos para questionar nossas próprias escolhas. Escorreguei, mas não caí. Aprendi! surge como um convite à pausa, à introspecção e à transformação”, destaca Sueli Nascimento.



Os leitores encontrarão histórias reais adaptadas que ajudam a refletir sobre o tema no dia a dia, apontando caminhos que favoreçam abrir um canal de conversas com as pessoas ao seu redor, longevas ou não. A obra também traz dicas de livros, músicas, podcasts, filmes e séries que tratam do assunto.

Com uma escrita envolvente e acessível, a obra promete impactar tanto aqueles que já se interessam por comunicação, gerações e longevidade quanto aqueles que buscam um novo olhar sobre o assunto.

