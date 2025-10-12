De olho nos jovens

A Hering completou 145 anos no mês passado, e celebra a data com a campanha “Nova Geração – Feita de história. Feita de futuro”. O lançamento, em duas ondas de comunicação, mostra a constante evolução do básico que faz parte do DNA da marca e seu compromisso social. Na primeira, editorial que destaca matérias-primas premium, modelagens democráticas e uma paleta de cores que transita dos clássicos neutros aos tons mais vibrantes. Na segunda, convida os famosos Alice Wegmann, Bless Ewbank Gagliasso e Pedro Novaes para mostrar a nova geração a partir de suas próprias histórias.



As personalidades destacam as principais apostas da coleção, o lançamento da linha Hering Tech que une inovação e funcionalidade com Pedro, as ribanas versáteis com Alice e o melhor do básico de Hering Kids por Bless. A marca dá destaque para os tecidos nobres com alta durabilidade e conforto como algodão peruano, interlock e piquet.



“A nova campanha simboliza a continuidade de um legado de 145 anos que nunca deixou de evoluir. O básico se reinventa a cada coleção, acompanhando o espírito do tempo e traduzindo o equilíbrio entre herança e inovação. Esse é o início de uma série de ativações que completa toda a estratégia: sustentação digital potente com artistas da nova geração; o Dia da Básica como um importante pilar social que faz parte do nosso DNA e um Livro infantil que conta a história da Família Hering por meio do olhar lúdico de Hering Kids”, conta Victoria Toni, diretora de marca.

Dia da Básica

Com uma longa história de responsabilidade social, no mês de aniversário de 145 anos da marca, fizeram o Dia da Básica. Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, parte das vendas da Camiseta World foi destinada ao Pacto Contra a Fome.



A ação beneficiará o Projeto Ceasas, iniciativa que estabelece um modelo de gestão para os bancos de alimentos existentes nas centrais de abastecimento. O objetivo é reduzir o desperdício de alimentos e, ao mesmo tempo, ampliar a distribuição dos excedentes para quem mais precisa. Com o investindo em inteligência, o Pacto e Hering contribuirão com a redistribuição de 6.7 mil toneladas de alimentos e om isso vão assegurar 16,8 mil refeições complementares durante um ano – o que equivale a garantir as três refeições diárias para 467 pessoas durante 1 mês.



O Pacto Contra a Fome é uma coalizão suprapartidária e multissetorial que tem como missão contribuir para erradicar a fome e combater o desperdício de alimentos no Brasil. Criado em 2023, articula e constrói pontes entre governos, empresas, academia, sociedade civil e população. Alinhado com a Agenda da ONU, sua missão é contribuir para a erradicação da fome no Brasil até 2030 e para que toda a população brasileira esteja bem alimentada até 2040.