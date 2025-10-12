Troféu Garra reconhece o talento de João Almeida

Em uma noite dedicada ao reconhecimento e à celebração da excelência na comunicação, João Almeida, diretor de marketing do Instituto Baccarelli, foi um dos homenageados na 24ª edição do Prêmio Contribuição Profissional - Troféu Garra, promovido pela Associação de Profissionais de Propaganda (APP Brasil). A cerimônia, realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo, reuniu importantes nomes do mercado publicitário brasileiro.



João Almeida foi premiado na categoria Diversidade e Inclusão, em reconhecimento às ações transformadoras que lidera no Instituto Baccarelli, organização que há décadas promove inclusão social por meio da música e da educação. Sua atuação no marketing institucional tem ampliado o alcance das iniciativas do Instituto, conectando marcas, projetos culturais e comunidades em torno do propósito de gerar impacto positivo e criar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade.



O Troféu Garra é uma das mais respeitadas premiações do setor, concedido a profissionais que, com criatividade, propósito e consistência, fortalecem o ecossistema da propaganda, da mídia e do marketing no país. A conquista emociona João Almeida, que destaca a importância de iniciativas que integram comunicação e responsabilidade social, mostrando o potencial do marketing como agente de transformação.



"Receber o Prêmio Garra é uma emoção que me marca profundamente. Aos 69 anos, vindo de Ponte Nova (cidade da Zona da Mata mineira), e com uma vida inteira dedicada à comunicação, é impossível não olhar para trás e se lembrar de cada passo, cada desafio, cada conquista que me trouxe até aqui. Trabalhei em grandes veículos, vivi intensamente o mercado publicitário".



A premiação valoriza aqueles que, ao longo da carreira, apresentaram ideias e iniciativas que inspiraram o mercado e contribuíram para o desenvolvimento sustentável e criativo do setor. Em tempos de redes sociais e inteligência artificial, o troféu reafirma o valor do sentimento humano no mercado publicitário, celebrando não apenas resultados, mas também o compromisso genuíno da comunicação voltada para as pessoas.



"Sempre convive com o que chamo de 'propagandópolis' - escritórios lindos, wi-fi funcionando perfeitamente, céu sempre azul, tudo lindo - e, hoje, atuando no terceiro setor, trabalhando no Instituto Baccarelli, na maior favela do Brasil, Heliópolis, sinto que continuo contribuindo com propósito e paixão", avalia João Almeida.



A escolha dos ganhadores da 24ª edição seguiu o processo conduzido pela diretoria da APP Brasil, que realiza uma criteriosa avaliação baseada nas realizações, legados e relevância das iniciativas de cada profissional.



"O Troféu Garra é mais do que um prêmio, é um reconhecimento ao propósito, à entrega e à paixão de quem constrói todos os dias a história da comunicação no Brasil. Cada vencedor representa a força de um mercado que se reinventa, aprende e se apoia mutuamente. É uma celebração do talento coletivo e da capacidade de transformar desafios em novas oportunidades para toda a cadeia da propaganda", afirma Afonso Abelhão, presidente da APP Brasil.



Com mais de 30 anos de experiência em comunicação, marketing e desenvolvimento de negócios, João Almeida atuou em grandes editoras como a Vecchi, desenvolvendo projetos editoriais e comerciais. Passou por emissoras como SBT/Alterosa e TV Cultura e trabalhou com marketing esportivo, liderando iniciativas vinculadas a grandes marcas e eventos nacionais. Assumiu a diretoria de marketing do Instituto Baccarelli com a missão de ampliar a visibilidade institucional, atrair novos parceiros e fortalecer a atuação cultural e social da organização.



João define sua trajetória no Baccarelli como "uma dedicação de alma e coração". Para ele, comunicação é mais do que estratégia: é uma ferramenta de transformação construída coletivamente.

"Ser reconhecido pela APP, por um prêmio que celebra justamente a força, a determinação e o amor pelo que se faz, me toca de forma muito especial. É como se esse prêmio dissesse: 'Valeu a pena'. E valeu mesmo. Divido essa conquista com todos que caminharam comigo - colegas, amigos, minha família - e com todos que acreditam na comunicação como ferramenta de transformação. Estou imensamente grato e profundamente honrado", completa.

Veja a relação de todos os vencedores em:

https://www.instagram.com/appbrasil/

Briefing

SBT KIDS

Na semana da Criança, o SBT/Alterosa lança o canal SBT Kids no YouTube, com programação segura e clássicos como "Bom Dia & Cia" e "O Picapau Amarelo", dedicado a crianças com até nove anos.

COMPROMISSO

O canal traz conteúdos inéditos, como "Mundo Greens", podcast da Emília e clipes musicais, além de quadros especiais e formatos novos, reforçando seu compromisso com as famílias brasileiras.

CRIANÇA NA LEITURA

A Livraria Leitura lança o primeiro álbum de figurinhas Disney personalizado do Brasil. A ação inédita, em parceria com a Panini, une cultura, entretenimento e colecionismo. São 60 figurinhas, com 20% metalizadas, de franquias como Frozen, Moana e Toy Story.

PROMOÇÃO

E para marcar o Mês da Criança, a cada R$100 em compras com produtos Disney, o cliente ganha álbum ou envelope. A iniciativa reforça o caráter inovador da Leitura no varejo editorial brasileiro. Segundo Rafael Martinez, é uma ação que desperta encantamento e nostalgia.

JUBILEU ALPHAVILLE

A Viver Comunicação vai produzir a revista do Jubileu de Prata do Alphaville Lagoa dos Ingleses. Com 72 páginas, a publicação celebra a trajetória do empreendimento e a visão de seu fundador, Augusto Martinez. O projeto reforça o papel da comunicação na valorização da memória e da identidade local.

GERAÇÕES

O conteúdo reúne relatos, fotos e histórias sobre o passado, presente e futuro do Alphaville.

Temas como sustentabilidade, tecnologia e pioneirismo ganham destaque, junto à trajetória dos moradores. A edição traz ainda uma canção inédita de Podé, ex-Tianastácia, criada para a celebração.

CONECTA COM

O Conecta Com Minas chega à sua 3ª edição no dia 27 de outubro, às 16h30, no BH Shopping. É o maior encontro da indústria da comunicação no estado, reunindo todos os players do setor.

Agências, veículos, rádios, jornais e profissionais de todas as regiões já estão mobilizados.

DESAFIOS

Durante o evento, serão debatidos desafios, soluções e tendências para o futuro da comunicação. A posse da nova diretoria do SINDIJORI/MG será realizada em momento simbólico e representativo. A iniciativa conta com apoio de FIEMG, Codemge, AMIRT, SERT,

Sinapro-MG e SEPEX. Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/conecta-com-minas/3139170.

CONVERGÊNCIA

Segundo Rodrigo Fernandes, presidente do SINDIJORI/MG, o evento promove integração e desenvolvimento e se consolida como marco no calendário do setor e ambiente fértil

para trocas estratégicas.