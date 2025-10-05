Reforço de qualidade no Alterosa Urgente

O programa Alterosa Urgente ganhou um reforço de peso: o jornalista e deputado estadual Rafael Martins, que passa a conduzir o programa às quintas-feiras e em ocasiões especiais, quando o titular Carlos Viana estiver impossibilitado. Rafael traz consigo uma sólida trajetória na comunicação, marcada por anos de atuação na própria TV Alterosa e pela vivência parlamentar, o que lhe proporciona visão ampla sobre os desafios da mídia contemporânea e o dia a dia da população mineira.



Com sensibilidade jornalística e profundo conhecimento das dinâmicas sociais e políticas, Rafael Martins mostra que está preparado para dialogar com os diferentes públicos da TV Alterosa, o que assegura a qualidade do programa. Seguindo as diretrizes do experiente Carlos Viana, jornalista e senador, Rafael entende que o Alterosa Urgente manterá sua trajetória de crescimento.



"Minha vivência me mostrou o quanto o público valoriza a proximidade. Tanto no jornalismo quanto na política, o que gera resultado é a capacidade de falar a língua do povo", destaca o jornalista, que avalia também a importância do Alterosa Urgente, no ar desde 16 de junho de 2025, para o mercado publicitário:



"Construir pontes entre informação de qualidade e oportunidades para marcas e anunciantes, permite explorar formatos inovadores de publicidade, como branded content, integrando marcas de maneira natural ao conteúdo jornalístico sem comprometer a credibilidade do programa".



Nascido em Belo Horizonte em 1979 e com mais de 17 anos de experiência como repórter de televisão, Rafael acredita na força da comunicação ética e transparente, promovendo ações que agregam valor tanto para o mercado publicitário quanto para a audiência. Seu compromisso é fortalecer o programa como uma plataforma relevante na região e no cenário nacional.



"Vejo a propaganda nesses programas como um elo fundamental entre quem assiste e o mercado. A publicidade, quando bem aplicada, ajuda a sustentar o jornalismo e ao mesmo tempo entrega soluções para a população. Mas é preciso equilíbrio: a informação precisa continuar sendo o centro, porque é isso que dá credibilidade e faz com que as pessoas confiem no que veem".



Na política, Rafael Martins foi eleito vereador em 2017 e deputado estadual no ano seguinte. Reeleito em 2022, ele foca em temas como energia, infraestrutura e justiça social, aliando sua vivência no jornalismo ao trabalho legislativo, em busca de melhorias para as famílias mineiras. Ele entende que setores que dialogam diretamente com o dia a dia das pessoas são sempre estratégicos, assuntos que são prioritários nas pautas do Alterosa Urgente:



"Saúde, educação, serviços essenciais, segurança, comércio popular, entre outros, dominam as pautas. Mas também vejo espaço para marcas que queiram fortalecer sua imagem de responsabilidade social, porque o Alterosa Urgente tem esse DNA de estar próximo da população e de mostrar os problemas reais".



Com relação à aceitação da publicidade pelo público da TV Alterosa, especialmente do programa, o apresentador acredita que o telespectador está aberto a novas abordagens de publicidade.

"Mas com uma condição: que o conteúdo seja relevante e respeitoso. Ninguém gosta de propaganda que atrapalha, mas todos aceitam quando a mensagem tem utilidade. O programa deve buscar esse ponto de equilíbrio - entregar informação, prestação de serviço e abrir espaço para marcas que façam sentido no dia a dia do telespectador".



Com relação ao sucesso do programa com a audiência e com o mercado, Rafael entende que é continuar a mostrar o que ele já tem de mais forte: "A credibilidade e o alcance popular. A TV Alterosa sempre foi reconhecida por falar com quem muitas vezes não tem voz. Se o programa conseguir unir essa legitimidade com métricas claras de resultado, tem tudo para ser uma vitrine de grande valor tanto para o mercado regional quanto para o nacional, além de manter seu prestígio com os telespectadores".

Briefing

CUMBUCCA MAIS INCLUSIVO

O Prêmio Cumbucca de Gastronomia, criado em 2023 por Marcelo Wanderley, deu início a sua terceira e maior edição com novidades: o prêmio está mais inclusivo e democrático, com ampliação e maior peso na votação popular, além do júri especializado. O projeto valoriza a cultura alimentar de Minas Gerais e promove o turismo gastronômico nacional e internacional.

GUIA E OURO

A cerimônia de premiação será em 18 de novembro, no Palácio das Artes, quando acontece a publicação do Guia Cumbucca anual, que destaca os principais nomes e iniciativas da cena gastronômica mineira, e

são premiados os melhores

da temporada com o

Cumbucca de Ouro.

DESTAQUES

Dividido em etapas, entre os principais projetos do Cumbucca, destaca-se o "Escolhas da Curadoria", que mapeia municípios, produtos, roteiros e patrimônios gastronômicos em todo o estado, com foco no desenvolvimento econômico regional. Outra importante etapa é a Cozinha Interativa Itambé, uma cozinha-escola voltada para oficinas, aulas e experiências imersivas que unem

tradição e inovação.



IMPACTO ECONÔMICO

Presente nos 853 municípios mineiros, o projeto gera mais de 5 mil empregos diretos e indiretos, promove a inclusão de cozinhas do interior e de novos talentos. Com forte impacto na economia criativa, o prêmio conecta gastronomia, turismo e políticas públicas, consolidando Minas Gerais como referência no setor.

IDENTIDADE

Segundo dados da Secretaria de Cultura e Turismo, 29% dos visitantes apontam a gastronomia como principal atrativo turístico, e mais de 30% associam o pão de queijo à identidade mineira. A iniciativa reforça o protagonismo da culinária mineira e amplia sua visibilidade no Brasil e no mundo. "A regra é clara: democratizar, incluir e abraçar todo o estado", resume Marcelo Wanderley, idealizador do projeto, que tem curadoria geral de Rafael Rocha e Flávia Ivo como editora chefe do Guia Cumbucca.