Ninguém é muito agradável quando está sofrendo ou pecando. Pelo menos não se espera agradar a Deus nessas condições. Afinal, como alguém se agradaria de quem pensa: “Como pude estragar tudo de novo?”. Sabemos que Deus nos ama, mas suspeitamos que ele esteja terrivelmente decepcionado conosco. Parece que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que ele dá. Mas Deus nos deu Jesus, e não há nada melhor que poderíamos receber.



Dane Ortlund nos mostra em seu livro “Manso e humilde”, as riquezas do coração de Cristo, o qual descreve a si próprio como “manso e humilde”. Se você peca ou sofre ? ou seja, se você é cristão ? com certeza este livro mudará o seu coração para sempre.



No livro, o autor explora o coração de Cristo, convidando os leitores a descobrir a profundidade do amor e do caráter de Jesus, especialmente para quem se sente pecador ou sobrecarregado. Dane analisa a passagem bíblica de Jesus dizendo "sou manso e humilde de coração" (Mateus 11:29), mostrando como essa verdade oferece um convite revolucionário ao descanso e à transformação para uma vida nova, mesmo diante das nossas falhas.



A obra aprofunda o que realmente motiva a vida de Jesus, mostrando que Ele é acessível, amoroso e que não desiste de nós. Se baseia na oferta de Jesus para as pessoas cansadas e sobrecarregadas: "Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas" (Mateus 11:28-30). E argumenta que a verdade sobre o coração manso e humilde de Cristo é especialmente reconfortante para quem sente o peso do pecado e da decepção, pois prova o amor incondicional de Deus.



Ao conhecerem o coração de Jesus, os leitores são inspirados a desenvolver a mansidão e a humildade no seu próprio dia a dia, vivendo uma vida mais alinhada com Cristo

