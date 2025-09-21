Prestes a ser lançada, a “Cris Barros Studio: Crafted With Love”, é parte da “High on Love”, coleção de verão 2026 da Cris Barros, que promete trazer peças femininas e delicadas, apostando, sobretudo, em itens estruturados.



Não por acaso, o corset é um ícone do lançamento. Ele aparece em vestido curto inspirado em um noiva prêt-à-porter; em vestido de algodão vermelho bordado e alças largas; em top texturizado; com destaque para versão gráfica em preto e branco, adornados por laços que trazem um romantismo gráfico e contemporâneo; ou mesmo em vestido de noiva feito apenas sob encomenda.

Vestidos, top e saia em tecido transparente com bordados aplicados que recriam a textura de um jardim Josefina Bietti/divulgação



Por falar em vestidos, eles também aparecem bordados com flores 3D em preto, branco e vermelho, marcados pela riqueza artesanal e pela fluidez de suas camadas. A delicadeza se revela nas rendas elaboradas e nos entremeios sutis, nas versões em tule.



O processo criativo do drop Studio encontra nos tecidos seu ponto de maior expressão. Vestidos, top e saia em tecido transparente com bordados aplicados que recriam a textura de um jardim em movimento ou no tecido Fiore, leve e trabalhado com micro-poás e ramos bordados, enriquecido por fitas que simulam botões de rosas, ou na renda guipure em crepe com bordado em relevo, que cria efeitos tridimensionais.



A alfaiataria foi revisitada com aviamentos esculturais e sugere uma proposta que permeia entre o masculino e o feminino. As estampas, desenhadas à mão no ateliê, foram aplicadas em tecidos e shapes inusitados, como no conjunto top e legging floral, com fundo preto e flores em tons intensos. Os cintos e acessórios apresentam uma mistura atemporal de matérias orgânicas e metal.



Em toda a coleção “High on Love”, tecidos como Avalon; Bartô; Eugênia, Marjorelle; e Marshmallow (tecido repleto de texturas e criado a partir do manejo florestal sustentável (todos com certificação ou selos de sustentabilidade), são usados.



O desenvolvimento do conceito da coleção de verão da marca é ligado a uma experiência particular da fundadora, Cris Barros. Ela conta que, em um show, foi onde sentiu um sentimento forte de conexão entre as pessoas presentes, por mais que não se conhecessem. Daí, saiu a inspiração para o mais novo lançamento, que busca traduzir a elegância feminina em consciência e emoção, sentimentos que envolveram a fundadora da marca no show em que esteve na ocasião.