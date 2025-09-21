BH: a capital que diz sim a cada encontro

A expressão "unir o útil ao agradável" define com precisão o novo momento da comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. A campanha de reposicionamento "Te Encontro em BH", recém-lançada, marca uma virada na comunicação da Prefeitura, alinhando propósito e emoção, que dialoga com a campanha "BH, a Cidade do Sim". Os conteúdos apresentam a capital mineira como uma cidade em constante movimento, que vai além da gestão pública. Ou seja, BH se projeta como uma marca urbana viva, que celebra o encontro, o afeto e a afirmação.



As campanhas têm propósitos distintos, mas se complementam. Juntas, constroem uma narrativa consistente para o mercado publicitário. "Te Encontro em BH" surgiu a partir de um insight emocional revelado por pesquisas com moradores, turistas e profissionais dos setores de negócios e lazer. O estudo destacou, sobretudo, a percepção dos belorizontinos que vivem fora da cidade, evidenciando que o termo "BH" carrega forte carga simbólica e que há um desejo por uma cidade que represente acolhimento, diversidade e inovação.



Além da cultura mineira, marcada pela hospitalidade, o calendário de eventos da cidade reforça esse movimento. BH ampliou sua visibilidade com iniciativas como o Carnaval, a Virada Cultural, festas juninas, celebrações de Natal e festivais gastronômicos, consolidando-se como um destino urbano criativo.



A marca foi desenvolvida para uso público por hotéis, bares, restaurantes e iniciativas privadas, criando uma rede de comunicação integrada. Com isso, a cidade passa a ser percebida como espaço de encontros. De forma espontânea, nas mesas dos bares, nos parques e nas ruas, o sentimento é compartilhado entre moradores e visitantes. Belo Horizonte não apenas se promove, mas se afirma como uma cidade que acolhe, conecta e realiza.



Para o mercado publicitário, essa convergência representa uma oportunidade estratégica: trabalhar com uma cidade que se comporta como marca e transforma encontros em experiências. Os argumentos usados na campanha são reais e posicionam BH como palco de vivências e pertencimento.



O lema "BH, a Cidade do Sim", adotado pelo prefeito Álvaro Damião, reforça essa vocação. Com apenas três letras, a sigla induz ideias como inclusão, inovação, realização e abertura. Trata-se de uma campanha institucional que posiciona Belo Horizonte como cidade receptiva a negócios, ideias e pessoas. O tom é direto e propositivo - adequado para atrair investimentos, fomentar parcerias e fortalecer a imagem da cidade como território de desenvolvimento.



As campanhas simultâneas constroem uma narrativa completa: é o lugar onde os encontros acontecem porque há espaço para o sim. "BH é a cidade do sim. Sim, eu posso te encontrar. Sim, eu te encontro em BH. Te encontro no Mercado Central, na Pampulha, em Venda Nova, no Barreiro. O importante é que a gente se encontre em BH", resume o prefeito Álvaro Damião.



No fim das contas, a nova marca não trata apenas de turismo. Ela reflete o cotidiano: o prazer de estar junto. Seja para celebrar, trabalhar, comer ou simplesmente viver a cidade. Mais do que um slogan, é um convite: Belo Horizonte é lugar de encontros, conexões e trocas.



Essa abordagem é rara no branding territorial. Enquanto cidades como Nova York ("I ?? NY"), Amsterdam ("I amsterdam") e Lyon ("Only Lyon") fizeram sucesso nesse estilo apostando em narrativas únicas, BH propôs uma estratégia multifacetada, com possibilidades de ativação em turismo, cultura, negócios e cidadania. Isso, para os profissionais da propaganda e publicidade, surge como campo fértil para inovação e impacto, oferecendo naturalmente Storytelling urbano que explora encontros,

diversidade e afirmação; ativações locais com murais, letreiros, experiências sensoriais e eventos; campanhas digitais com influenciadores, reels, podcasts e conteúdo gerado por usuários; co-criação com marcas locais, como bares, restaurantes, startups e instituições culturais.



Afinal, a marca é de todos, assim como Belo Horizonte se posiciona como uma cidade que conecta pessoas e diz sim à criatividade, à diversidade e à realização. É a união do útil ao agradável, com identidade e alma.

Briefing

A Árvore conquistou pela terceira vez o prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa Divulgação

PRÊMIO DA ONÇA

A Árvore conquistou pela terceira vez o prêmio Top Mega Brasil de Comunicação Corporativa, ao ser eleita como a agência mais admirada do Sudeste entre cinco concorrentes indicadas. O prêmio,

conhecido como Prêmio da Onça, celebra os melhores do setor no país.

LABORATÓRIO

Com 17 anos de atuação, a Árvore é referência em transformação e crescimento. Sua equipe multidisciplinar atua em todas as frentes da comunicação corporativa. A agência superou concorrentes de São Paulo e Rio nos últimos três anos, sendo reconhecida como um verdadeiro laboratório de ideias e estratégias.

DESTAQUE

A Árvore atende marcas de peso em diversos segmentos e regiões do Brasil. Entre os clientes estão Fleury, Drogaria Araújo, Mater Dei e MetrôBH. Também fazem parte da carteira o Banco BS2, Instituto Localiza e rede Tauá. Essas parcerias reforçam a credibilidade e o alcance da agência mineira. Rafael Araújo, fundador da agência, valoriza trazer o prêmio para Minas e destaca que o prêmio reconhecimento é fruto de inovação contínua e dedicação à gestão. "Afinal, tudo comunica" - e a Árvore comunica com excelência.

PROTAGONISMO FEMININO

A nova fase da campanha Luna Divina, da Natura, celebra a liberdade e autenticidade da mulher. Com ações OOH em várias cidades, destaca colaboradoras e consultoras da marca. Essas mulheres participaram de um photoshooting com a Glam Cam, mostrando sua essência. As imagens estão nas ruas e redes sociais, promovendo empoderamento e expressão. A campanha reforça o compromisso da marca com a diversidade e a inovação.

DIAMONDMALL

Até 30 de setembro, o DiamondMall celebra a Primavera-Verão com uma campanha especial. A cada R$ 600 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a R$ 20 mil.Além disso, recebe um Fresh Comfort Oil Detoni em uma das cinco cores disponíveis. Para participar, é preciso cadastrar as notas fiscais no App Multi com CPF válido. Clientes Multi têm benefícios extras.Também podem resgatar números adicionais com pontos, até cinco vezes por CPF.

ANTIGOMOBILISMO

Neste domingo, BH recebe o Encontro de Carros Antigos do Lasanhas BH. O evento acontece na tradicional Feira do Santa Tereza, reunindo famílias e colecionadores, em celebração da nostalgia automobilística no bairro mais boêmio da capital mineira. Além dos carros, há música ao vivo, espaço instagramável e ambiente pet friendly. A feira oferece culinária variada, artesanato, moda e oito cervejarias artesanais. Para participar, basta acompanhar @lasanhas_bh e @feirasantaterezaoficial.