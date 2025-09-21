"O básico elevado"

Peças oversized, sobreposições e tons neutros são alguns dos pontos-chave do lançamento da marca catarinense com mais de 100 anos de história. A Hering, fundada em 1880 em Blumenau (SC), se uniu à Francesca Monfrinatti, fundadora e diretora-criativa da Francesca, marca criada em 2017, para desenvolver uma coleção fashionista, mas, ainda assim, básica.

Peças que remetem à Francesca, como o blusão de moletom e camiseta oversized fazem parte da Collab com a Hering Hering/Francesca Monfrinatti/divulgação



Francesca conta que o início dessa collab se deu no ano passado, quando ela fez uma parceria com a Hering como influenciadora. “Naquele momento, expressei o meu interesse em fazer uma coleção voltada para linha esportiva. Então, começamos a conversar sobre essa oportunidade de colaboração entre a minha marca e a Hering Sports. A sintonia foi imediata, compartilhávamos a mesma visão de criar algo que fosse além do look de treino, que tivesse versatilidade para o dia a dia sem perder estilo. A partir daí, começamos a construir juntos essa cápsula, unindo o DNA funcional da Hering ao olhar mais fashion e cosmopolita da Francesca”.



Apesar dessas diferenças de identidade, as duas marcas conversaram muito bem por apostarem no minimalismo, seja por meio de tons ou da modelagem. “No fim, apesar de praticarmos de formas diferentes, partimos de um conceito comum: o do básico elevado”.



Para a Francesca, marca que não trabalha com peças esportivas, a recém-lançada coleção foi um passo importante. “Sempre houve um flerte da minha marca com o universo do sportswear. Essa collab foi ao mesmo tempo um passo natural e, ainda assim, instigante e novo para nós”, diz a fundadora, que ressalta ainda o fato da marca já utilizar modelagem amplas, em moletons e camisas, e estampas inspiradas no motociclismo e até na corrida.



Destaques

Essas peças que remetem à Francesca, como o blusão de moletom e camiseta oversized fazem parte da Collab com a Hering. Esses são exemplos de peças que podem facilmente compor looks casuais. Por outro lado, apostando no que a Hering Sports já trabalha lançou blusas, tops, shorts e leggings. Aí sim, se assemelham às peças esportivas que já estamos acostumados, mas com uma pegada, ainda assim, moderna, com a aplicação de zíperes e decotes surpreendentes.



“Quis criar peças que funcionassem como complemento: jaquetas, moletons, etc que transformam esse look casual em algo mais interessante, mais elaborado. Aí começa o jogo de proporções, o oversized, os tops que podem ser sobrepostos. São truques de styling já embutidos na peça, que fazem toda a diferença e deixam tudo mais versátil”, explica Francesca, que chega a compor looks com tops esportivos por cima de uma camisa social branca, algo inovador, interessante e descolado.



Sobriedade

O uso de tons mais marcantes, como o vermelho e o amarelo, aparece apenas em estampas da coleção. No geral, as peças são produzidas em tons neutros, como o preto, o cinza e o marrom. “A cartela de cores segue muito alinhada ao que já faz parte do DNA da Francesca e também da Hering. Os neutros sempre foram a nossa base, e quisemos levar isso para o sportswear, que é um território comumente marcado por cores vibrantes”, ressalta a estilista.

*Estagiária sob supervisão da jornalista

Isabela Teixeira da Costa