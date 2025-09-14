Emílio Garofalo Neto escreveu “Isto é filtro solar – Eclesiastes e a vida debaixo do sol”, uma obra sobre o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Uma das passagens mais famosas do livro bíblico é quando diz que há um tempo para tudo: nascer e morrer, plantar e colher, derrubar e edificar, chorar e rir, prantear e dançar.



A forma como a Editora Monergismo apresenta o livro na contracapa é muito interessante. Vejam:

“Isto é filtro solar ajuda o leitor a enxergar em sua vida essas diferentes manifestações do tempo. Conduz o leitor por várias referências muscais, literárias e cinematográficas e põe diante dos olhos as efemeridades das coisas da terra e nosso desejo de que algo seja permanente.



Visto apenas debaixo do sol, este é de fato um mundo estranho, em que a tristeza e tragédia nos tocam, o trabalho e as lutam são recorrentes, mas a alegria e o senso de direção se mostram a nós, mas logo desaparecem. Ainda assim, as pequenas alegrias que temos são indícios de que não pertencemos exclusivamente a este mundo debaixo do sol. O próprio Deus, ao encarnar-se, desceu do mundo acima do sol para nos fazer ver que a vida não se restringe ao tempo e que a eternidade está em nosso coração.



Emílio não nos engana. Quando o livro de Eclesiastes coloca verdades aparentemente paradoxais, somos levados a concluir que, na verdade, o problema está em nós, não no texto. Apesar de ser chamado de o livro mais mal-humorado da Bíblia, ele se mostra de maneira luminosa com a luz que vem de acima do sol. O autor só nos ajuda a limpar a lente dos óculos, óculos de sol, com filtro UV.”

O livro tem 23 capítulos, e de uma forma estranha o autor tenta nos dissuadir a não ler o livro, dizendo que a leitura abrirá ferida em nós, reabrirá cicatrizes, mas também afirma que ao final da leitura todas elas serão curadas, e garante que estaremos mais preparados para vivermos debaixo do sol.

