Codemge apresenta ações que levam Minas ao futuro

Traduzir em imagens e palavras o papel de uma empresa que apoia áreas tão diversas quanto saúde, infraestrutura, educação e turismo é um desafio complexo e inspirador. Essa foi a missão da Codemge - Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais - em sua nova campanha institucional: "Abrindo caminhos pra Minas crescer", desenvolvida pela agência Filadelfia.



A proposta é simples na aparência, mas ambiciosa na execução. Contar de forma humanizada como as ações da companhia impactam diretamente a vida dos mineiros, ao mesmo tempo em que fortalecem a economia do estado, exige sensibilidade, criatividade e uma narrativa capaz de aproximar cada projeto da realidade cotidiana das pessoas, tornando visível o valor social de cada realização.



Hoje, a Codemge atua na estruturação e desenvolvimento de projetos, parcerias com os setores público e privado e na gestão de ativos. Com mais de 40 projetos em execução e R$25 bilhões atraídos em investimentos para Minas Gerais, a companhia destaca iniciativas como o Complexo Hospitalar HoPE, voltado à alta complexidade de saúde; a revitalização do Vale do Rio Picão, com foco em ecoturismo e recuperação ambiental; e a modernização dos terminais rodoviários da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que visa melhorar a mobilidade urbana e a integração regional. Tais projetos não apenas aprimoram infraestrutura e serviços, mas também têm forte impacto social: estima-se que mais de 50 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados pelas ações da Codemge em andamento. Outro ponto fundamental é o incentivo à inovação por meio de parcerias estratégicas com instituições como UFMG, UFV e BiotechTown, promovendo pesquisa, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo no estado.



Fundada com o propósito de fomentar o desenvolvimento econômico e social do estado, a Codemge atua como braço estratégico do Governo de Minas Gerais, promovendo inovação, sustentabilidade e geração de empregos. Sua missão institucional é clara: unir parceiros, movimentar a economia e gerar transformações que chegam até as pessoas.



"Mais do que falar de números e realizações, queríamos mostrar o valor e o impacto direto das nossas ações de forma sensível. Nossa missão é unir parceiros, movimentar a economia e gerar transformações que chegam até as pessoas. E a imagem da companhia precisa refletir exatamente isso", destaca Fernando Junqueira, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da Codemge.



Do tijolo ao futuro

Para dar vida a essa narrativa, a Filadélfia criou um conceito visual marcante, utilizando portais triangulares inspirados na bandeira de Minas Gerais como símbolos de passagem e conexão. Essa escolha reforça a ideia de "ver além", evidenciando como as ações da Codemge se ligam aos benefícios reais para os cidadãos mineiros. Dan Zecchinelli, vice-presidente de criação da agência, ressalta que o objetivo é estreitar o vínculo entre as realizações da Codemge e os impactos positivos gerados para Minas Gerais.



"Quando muitos vêem apenas o ordinário de um projeto, procuramos destacar o que ele representa em termos de transformação. Onde há tijolo e cimento, há escolas para o futuro. Onde há obras, há hospitais funcionando. A força da campanha está em aproximar o papel da Codemge do cotidiano dos mineiros", afirma Dan Zecchinelli, vice-presidente de criação da agência.



Estruturada em uma estratégia de mídia 360°, a campanha está presente em rádios da Região Metropolitana de Belo Horizonte e regionais. E em mídias que atrelam os temas aos meios e/ou locais, como a mídia externa nas avenidas Amazonas e Tereza Cristina, região de construção de um novo complexo hospitalar, o HoPE.



Já na rodovia MG 010 e no Aeroporto Internacional de Confins, o foco está em investidores para projetos estruturados pela empresa. E, nas traseiras de ônibus, é divulgada a construção de novos terminais de ônibus na RMBH. A campanha também está em locais simbólicos, como o Mercado Central de Belo Horizonte, que completa 96 anos em 2025.



No digital, o investimento passa por mídia programática, YouTube, LinkedIn e Meta Ads, além da reformulação do site da Codemge, que agora oferece navegação mais intuitiva para cidadãos, jornalistas e parceiros, melhorando consideravelmente a experiência do usuário. Internamente, o projeto também contempla ações de endomarketing, voltadas ao reconhecimento dos colaboradores da companhia.



Desta forma, a estratégia de comunicação busca não apenas informar, mas emocionar e engajar e reforçar o papel da Codemge como agente de transformação.



Com essa abordagem estratégica, a campanha reforça o compromisso da Codemge em contribuir para um futuro mais promissor em Minas Gerais, promovendo a união de pessoas, ideias e iniciativas que se transformam em conquistas concretas para a sociedade.

Briefing

MART MINAS EM EXPANSÃO

O Grupo Mart Minas assinou contrato com o Grupo Multi Formato para adquirir parte das lojas da rede Apoio Mineiro, operação ainda sujeita à aprovação do CADE. Em 2022, o grupo entrou no Rio de Janeiro em parceria com o DOM Atacadista, somando atualmente 65 lojas em Minas Gerais e 23 no Rio. Com essa nova aquisição, o Mart Minas reforça sua estratégia de expansão, ampliando presença e compromisso com qualidade, conveniência e aumento do poder de compra dos clientes.

ATUAÇÃO SOCIAL

O Mart Minas consolida 24 anos de história com o foco em preços competitivos, aumento do poder de compra e transformação de vidas por meio de iniciativas que promovem o bem-estar coletivo e o desenvolvimento social das regiões onde atua. Destacam-se ações como a doação de R$1 milhão à ONG Novo Céu, referência no acolhimento de pessoas com paralisia cerebral, parceria iniciada há 20 anos e ampliada em projetos como o Troco Solidário, eventos beneficentes e incentivos via legislação específica.

IMPACTO COMUNITÁRIO

A rede promove e apoia eventos que unem esporte, saúde e cidadania, como a Corrida Mart Minas, reunindo instituições e clubes parceiros no espaço social. Iniciativas de adoção de animais, realizadas trimestralmente nas unidades, resultaram em 1.197 adoções somente em 2025, incentivando a responsabilidade e a conscientização sobre castração.

SOLIDARIEDADE

O Troco Solidário, presente em todas as lojas, permite que clientes doem pequenas quantias registradas em nota fiscal, com repasse transparente e seleção colaborativa das instituições beneficiadas. Em 2024, 65 instituições receberam R$3.273.865,15, impactando diretamente 923.296 pessoas. Além disso, recursos são direcionados via patrocínios próprios e leis de incentivo federal e estadual, apoiando saúde, cultura, esporte, infância e assistência ao idoso.

COMBATE À FOME

O Mart Minas investe em projetos culturais e esportivos, como o evento Confeitar e patrocínios a times mineiros e clubes, destacando-se como agente de desenvolvimento. No projeto Mesa Brasil, em parceria com o SESC, foram doados 395.042,96 kg de alimentos em 2024, combatendo a fome e o desperdício, e fortalecendo o apoio às instituições sociais.