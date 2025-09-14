Paramount Alfaiataria apresenta Coastal Breeze, sua coleção de verão 26, que propõe uma jornada sensorial e sofisticada inspirada na força atmosférica e envolvente do Mar do Norte. A imagem, de um mar que ruge em harmonia com a natureza, o homem e o tempo, serve como ponto de partida para a criação de peças que equilibram com maestria elegância, conforto e funcionalidade, em uma proposta contemporânea e atemporal. "A coleção Verão 26 da Paramount Alfaiataria está elegante, leve e muito confortável, pensada para um homem que aprecia o bem-estar e o bem viver, com equilíbrio e harmonia." Define Fernando Rodrigues, diretor-criativo da marca.

Coleção Paramount Alfaiataria Coastal Breeze coleção FELIPE CENSI/divulgação



Cada peça da coleção é pensada para transformar o ato de se vestir em uma experiência agradável e marcante. A atenção à modelagem é um dos pilares centrais, com o mesmo nível de cuidado e acabamento aplicado tanto em um costume quanto em uma t-shirt. O bom senso e a harmonia estética guiam as escolhas da marca, evitando exageros e prezando por proporções equilibradas, sofisticação discreta e funcionalidade real.



As matérias-primas selecionadas para esta temporada refletem o compromisso da Paramount com a qualidade e a inovação. Tecidos nobres de fibras naturais como a Pura Lã extrafina, reconhecida por seu conforto térmico e caimento refinado, o Puro Algodão Pima, com toque incomparável, e o Puro Linho, símbolo de leveza e frescor, dividem espaço com materiais de alta tecnologia. Entre eles, destacam-se os microfilamentos de poliéster e as misturas de poliamida com elastano, que proporcionam conforto extremo, manutenção prática e performance superior para o dia a dia.



A cartela de cores da Coastal Breeze é neutra, elegante e versátil, composta por tons de azul em suas mais diversas variações, cinzas que vão do escuro ao gelo, nuances terrosas como café e tons claros do clássico branco ao off-white. Essa cartela cromática reforça a sofisticação discreta da coleção e dialoga perfeitamente com o espírito sereno e poderoso do universo marítimo que a inspira.



Entre os produtos de destaque da coleção estão os costumes em cambraia de Pura Lã Super 120, sem forro, extremamente leves e ideais para o verão brasileiro. Os paletós com padrões exclusivos em lã Super 120 também se destacam, assim como as camisas em Puro Algodão Pima, que aliam conforto ao toque e caimento impecável. A coleção traz ainda calças e paletós em malha italiana, que não amassam, proporcionando um visual alinhado com total liberdade de movimento, representando a perfeita união entre sofisticação e praticidade.



Outro ponto alto da temporada é a cápsula de alto verão, desenvolvida inteiramente em puro linho. Essa linha traduz com fidelidade a atmosfera marítima proposta pela coleção, com peças que esbanjam frescor e elegância, como paletós desestruturados, over shirts, quebra-ventos, calças, bermudas e a icônica camisa de cambraia em linho italiano – já consagrada como um clássico da marca.



A inovação também se destaca com a linha Hitech, composta por calças, bermudas e jaquetas produzidas com um tecido importado do Japão com exclusividade pela Paramount, com alta tecnologia embarcada. Esses produtos oferecem conforto térmico, resistência ao amarrotamento, secagem rápida e extrema praticidade, podendo ser lavados na máquina e dispensando passadoria. Completando a linha, estão as camisas confeccionadas com tecido tecnológico italiano de alto percentual de elastano, que garantem um caimento perfeito e o mesmo nível de praticidade e conforto.



A coleção traz o que há de mais atual na alfaiataria contemporânea: respeito à tradição com olhar para o futuro, valorização do bem viver e da experiência sensorial no vestir. Pensada para o homem que aprecia qualidade, elegância sem esforço e funcionalidade no cotidiano, reafirma o compromisso da marca com a excelência e a autenticidade.