Vida e exemplo de uma cabeleireira

Laura Nunes vem uma família grande, 15 irmãos, e desde criança era ela que prendia o cabelo de sua mãe. “Subia em um banquinho para dar altura para prender os rolinhos”, conta. Começou a trabalhar cedo, não que o pai não tivesse condições, mas com tantos filhos para sustentar o muito se torna pouco. Laura diz que eles usava chinelo com sola de pneu.



“Completando 60 anos de profissão, não teria como olhar para trás e não passar um filme, um belo filme, na minha cabeça. Eu, bem novinha. A responsabilidade já pesava sobre os ombros porque tinha que ajudar no sustento de minha família”, conta.

Laura Nunes e toda a equipe o LG Studio isabela teixeira da costa/em/d.a press



O primeiro trabalho foi aos 14 anos, em uma fábrica de rádio, próximo de sua casa, onde ficou até os 16. Trabalhava lá durante a semana, e nos finais de semana trabalhava no Armazém Salerno. Uma senhora que morava preto da casa dela, ficou viúva, com muitos filhos. A casa era muito grande e boa, e ela abriu, na garagem um salão de beleza, que deu muito certo. Laura observou aquilo. Como já tinha o costume de mexer no cabelo da mãe, acendeu uma luzinha e ela decidiu fazer um curso de cabeleireiro. Começou aí sua estrada na profissão.



“Não tinha estudo, mas tinha uma tesoura e o desejo de vencer os muitos obstáculos que eu sabia que viriam”, relembra. Laura se formou em um dia e no dia seguinte já estava trabalhando no salão Itamarati, no bairro onde morava, e ficou lá por dois anos. Serviu para ela conhecer seu marido, o alfaiate Geraldino Nunes, na época viúvo e pai de Adriana. Se encantou com linda jovem de belos olhos azuis andando na rua. Este amor à primeira vista resultou em um lindo casamento e mais três filhos e quatro netos.



Depois de dois anos no Itamarati, Laura foi trabalhar no melhor salão de Belo Horizonte, o Vogue, na rua Espírito Santo, onde ficou por 12 anos. “Deus me permitiu fazer uma longa jornada, várias décadas e cada uma delas foi marcada por pessoas que foram fundamentais para me tornar o que sou e onde cheguei. Tive o privilégio de começar com os Ribeiros, donos do maior e inesquecível Salão de Beleza, na época, o Vogue, que depois veio a ser o Vila Della. Por ali passaram grandes nomes da sociedade mineira, tendo o Inácio, o Lauro e o Ciro como representantes desse universo feminino e dos quais guardo profunda gratidão e grandes ensinamentos”, relata com emoção.



Em 1981, Laura Nunes ousou dar um passo maior e, ao lado de algumas pessoas que acreditaram nela, fundou o Belle Femme. A esta altura ela já era considerada a melhor tinturista de Minas Gerais. “Foi um marco em minha vida, e muitas dessas pessoas estão comigo até hoje. Foram anos de glórias, vivemos muitas coisas que guardo na memória. Depois de10 anos o Belle Femme deu lugar ao LG Studio”.



amigas e apoiadoras

Laura nunca mediu esforços para dar conforto, bem-estar, qualidade de atendimento e de serviço e, principalmente preço justo para suas clientes, e elas se tornaram mais que clientes, amigas e apoiadoras. “Não tenho como não agradecer a cada cliente por me acompanharem por tantos anos e trazerem suas filhas, netas e amigas. Ao longo da minha carreira sempre recebi apoio irrestrito do jornal Estado de Minas. Só tenho que agradecer a Deus, por sua infinita bondade comigo, à minha família, em especial ao meu marido, Geraldino, por sua compreensão, a nossos filhos, por terem dividido comigo e entendido a importância do meu trabalho. Hoje, eles são o reflexo de tudo isso. Agradeço à minha equipe, a cada uma que passou por aqui e pelos que ainda estão comigo”, conclui.



Para a comemoração Laura ofereceu um almoço especial para toda sua equipe, na última terça-feira, presenteou todos os funcionários e também recebeu belas homenagens. A equipe agradeceu por fazerem arte dessa grande família. “Passamos por momentos alegres e intensos, rimos e choramos juntos, e agradecemos a Deus a oportunidade de termos vivido tantas coisas juntos, e de fazermos parte dessa grande família”.



Maria do Rosário Marques, mais conhecida como Rosarinha, é das mais antigas da turma. Veio para BH, para trabalhar, e sua mãe não a deixava morar sozinha, e Laura abriu sua casa para a jovem aprendiz. Na terça, a carta escrita por ela levou Laura às lágrimas. “Foi nos braços da sua família que encontrei aconchego e carinho. Foi na sua equipe do Vila Della que aprendi o delicado serviço de tornar as pessoas mais belas. Obrigada pelas correções severas e pelas palavras de encorajamento. (…) Me tornei mais forte observando você. (...)Obrigada por ser teto seguro nas tempestades, alimento farto para o corpo e para a alma. Por ser mais, muito mais que uma chefe”.