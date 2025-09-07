Botecar reúne sabores com requinte artesanal

Sabor e artesanato: duas expressões genuínas da cultura mineira serão os pilares da 9ª edição do Botecar, o evento gastronômico mais aguardado do calendário cultural de Minas Gerais. Com início marcado para 10 de setembro, o festival reunirá 40 bares, que terão a missão de traduzir em sabores a tradição dos botecos e o talento artesanal do povo mineiro.



Nesta temporada, o evento une essas paixões sob o tema "Sabores Artesanais - Feito à Mão", criando uma ponte entre a cozinha de boteco e o fazer manual. O resultado? Uma experiência que exalta o que Minas tem de mais genuíno: tradição, criatividade e muito sabor.



Criado em 2014, o Botecar nasceu com o propósito de valorizar os bares tradicionais da capital mineira, reconhecendo o papel dos botecos como espaços de convivência e criatividade culinária. Ao longo dos anos, o festival se consolidou como uma vitrine da gastronomia afetiva mineira, atraindo milhares de visitantes e movimentando a economia local.



O festival já celebrou, em edições anteriores, a música, os quintais e as cidades que compõem o imaginário afetivo do mineiro. Neste ano, dá um novo passo ao valorizar o fazer manual. A proposta é explorar os laços entre os sabores e os saberes do artesanato mineiro. O desafio será criar pratos inspirados em técnicas como cerâmica, bordado, palha trançada e ferro batido, tudo feito com a mesma dedicação, paciência e alma com que se molda uma peça de arte.



"Queremos transformar cada boteco em uma pequena oficina de sabores. Assim como o artesão molda o barro com as mãos, os nossos cozinheiros vão moldar sabores com história e identidade. O Botecar 2025 é uma declaração de amor ao que é feito por nós, para nós", afirma o organizador do festival, Antônio Lúcio Martins.



A mineiridade continua sendo o fio condutor do Botecar. Mais do que comida, o público vai degustar histórias contadas por ingredientes locais e mãos habilidosas. "Somos do barro, do ferro, do fogo e da lenha. Tradicionais, mas também inventivos. No Botecar 2025, vamos mostrar ao Brasil que Minas é feita à mão - e com muito orgulho. Esta edição celebra nossa cultura, nosso povo e a forma única de transformar ingredientes simples em obras de arte culinária. A cozinha de boteco, como o artesanato, carrega memória e afeto. Não admite pressa, exige atenção aos detalhes e respeito às origens. É isso que queremos valorizar: o sabor que nasce do cuidado, da tradição e da criatividade mineira", afirma o organizador.



Como nas edições anteriores, o público poderá votar nos pratos favoritos pelo site oficial (www.festivalbotecar.com.br) ou pelo aplicativo. Os botecos concorrem em categorias como Melhor Tira-Gosto, Atendimento, Harmonização com Cerveja e Prato Mais Criativo. Um júri técnico também avaliará os pratos com base em originalidade, apresentação e uso de ingredientes locais.



Entre os participantes estão botecos tradicionais, que receberão consultoria para criar pratos alinhados ao tema artesanal. Muitos também vão incorporar elementos decorativos feitos por artesãos locais. Durante o festival, alguns bares terão exposições com peças de cerâmica, bordado e palha trançada à venda, criando uma experiência sensorial completa - para saborear e levar um pedaço da cultura mineira para casa.



Pelo terceiro ano consecutivo, a Petra, cerveja puro malte do Grupo Petrópolis, é patrocinadora oficial do Botecar. Os consumidores poderão aproveitar promoções exclusivas, como a ação "4ª por conta" - na compra de três cervejas Petra, a quarta é gratuita. Também haverá brindes especiais, como copos colecionáveis com ilustrações de pontos turísticos de BH, disponíveis em pontos de venda selecionados.

"O Botecar traduz a essência de Minas: boa comida, cerveja gelada e encontros que ficam na memória. Por isso, a Petra faz questão de estar presente com ativações que aproximam ainda mais o público da marca. Cada brinde nos bares é também uma celebração da nossa relação com os mineiros, que recebem Petra de forma calorosa e genuína", comenta Cristiane Rosa, Head de Marketing de Categoria e Consumer Insights do Grupo Petrópolis.



O Botecar segue em expansão. Após o sucesso da 2ª edição no Rio de Janeiro e em Brasília, o festival chega a novas cidades: Divinópolis, Goiânia, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Pouso Alegre e Uberlândia.



O evento conta com patrocínio da CAIXA, Governo Federal e Del Maipo; apoio da Cachaça Decisão; e promoção Do jornal Estado de Minas, TV Alterosa, Encontro e Rádio Mix. A realização é da AL2 Eventos. Roteiro dos bares: www.festivalbotecar.com.br e https://www.instagram.com/festival_botecar

Briefing

O MAIS ADMIRADO

Pedro Torres (foto), diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, foi eleito pelo segundo ano consecutivo como o profissional de comunicação mais admirado do Brasil pelo Prêmio Mega Brasil de Comunicação. O reconhecimento foi celebrado em cerimônia em São Paulo, onde Torres dividiu a conquista com sua equipe, ressaltando o trabalho colaborativo e a dedicação diária em fortalecer a reputação da Gerdau.

RELEVÂNCIA

O Prêmio Mega Brasil de Comunicação, um dos mais importantes do setor, celebrou sua décima edição em 2025 e conta com indicações abertas e votação final pelo próprio mercado. São reconhecidos profissionais e agências em duas categorias: Top 10 Brasil e Top 5 Regionais, conferindo legitimidade e valor simbólico ao destaque dos mais admirados pela própria área.

GASTRONOMIA A DOIS

O Shopping Del Rey lança neste mês de setembro um projeto em celebração à gastronomia. O "Sabor em Dobro", que promoverá experiências gastronômicas para os clientes desfrutarem em boa companhia. São mais de 20 operações participantes, entre restaurantes renomados e tradicionais, gelaterias e cafeterias, que oferecerão, de segunda a quinta-feira, um menu especial com dinâmica compre um e ganhe outro, em ação que prosseguirá até dia 30.

MERCADO DE ORIGEM

O domingo será especial no Mercado de Origem, em mais uma edição da Feira BH Saudável, no 1º piso, das 10h às 18h. A Feira BH Saudável é uma realização de pequenos produtores da Região Metropolitana de Belo Horizonte, e que oferecem ingredientes in natura, produtos artesanais e fit, Low carb e comida de verdade.

PEARL JAM

O projeto "Pearl Jam Symphonic" reúne orquestra e banda apadrinhada por Eddie Vedder, no dia 9 de novembro, no BeFly Minascentro, em única apresentação. No projeto a Black Circle executa clássicos do Pearl Jam com arranjo de orquestra, além de algumas "surpresas grunge" para o público. O espetáculo é arranjado e regido por Dhouglas Umabel, violinista da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre), uma das orquestras mais respeitadas da América Latina. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.com.br e na Bilheteria do BeFly Minascentro.

CAMPOLINA

A 45ª Exposição Nacional do Cavalo Campolina termina neste domingo com muitas atrações no Parque da Gameleira. O evento reúne criadores de todo o Brasil e oferece programação diversificada, incluindo provas e apresentações da raça.hows de artistas como Bruninho Barbosa, Juninho Mattos e tributos acontecem diariamente a partir das 18h. A entrada é gratuita e o público conta com ampla gastronomia e atrações culturais para todas as idades.