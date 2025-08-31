Medicina e Fé pela saúde máxima

Já imaginou um livro onde ciência e fé não se contradizem, mas se completam com profundidade e coerência? É justamente essa a proposta do médico e teólogo Adriano Faustino, que lança a obra "Cientificamente Divino – Princípios bíblicos e científicos para uma saúde máxima", fruto de mais de duas décadas de vivência entre consultórios, salas de aula e púlpitos.



Formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialista em medicina integrativa, nutrologia, fisiologia hormonal, medicina legal, oncologia funcional e geriatria, dr. Adriano Faustino é uma referência no país quando o assunto é saúde integral.



Mas além do jaleco e do estetoscópio, ele também carrega a Bíblia como ferramenta de sabedoria e propósito: é pregador e professor da Escola Bíblica Dominical desde 2001 e profundo estudioso da teologia.



“Durante anos, ouvi que fé e ciência eram opostas. Mas quanto mais eu estudava, mais percebia que a verdadeira fé se alinha com o conhecimento, e que a saúde plena exige equilíbrio do corpo, da mente e do espírito”, afirma.



O livro "Cientificamente Divino" não é apenas um manual de saúde, nem um tratado teológico. É um convite à reflexão prática: como os princípios bíblicos milenares podem ser aplicados na fisiologia humana moderna para promover uma saúde duradoura e intencional.



De forma acessível e fundamentada, o dr. Adriano constrói pontes entre hábitos alimentares, equilíbrio hormonal, sono, emoções, espiritualidade e o propósito de vida. Tudo isso ancorado em evidências científicas e textos bíblicos. A obra é voltada tanto para profissionais de saúde quanto para leigos que desejam viver com mais consciência e propósito.



“Não é simplesmente sobre viver mais. É sobre viver com mais qualidade, mais equilíbrio, mais verdade. É sobre buscar o que chamo de saúde máxima, e ela só é possível quando olhamos para o ser humano de forma integral”, explica.

