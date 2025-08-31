Moda e Música no Barro Preto

Wagner Penna

Nos dias 19 e 20 de setembro, a capital mineira recebe a 17ª edição do Barro Preto Fashion Day – evento que já faz parte do calendário de lançamentos de moda mineira e que ganha nova dimensão este ano, transformando-se em um Festival da Moda, Música e Gastronomia.



As apresentações serão feitas a céu aberto, na Avenida Augusto de Lima (entre ruas Araguari e Ouro Preto), começando na sexta-feira, às 18h, e prosseguindo no sábado, a partir das 11h. Cerca de 30 marcas estarão no palco (entre elas a Babita, Cláudia Rabelo, Liza, Latifundio, Pseudonimo, MyBaby e PMG), assim como o cantor Léo Jaime, a banda Lurex e outros. O setor gastronômico, será dedicado à comida mineira.

Dente de Leite Desfila no Barro Preto Fashion Day 2024 Divulgação



MOVIMENTO

O evento é organizado pela Associação Comercial do Barro Preto (ASCOBAP) e visa transformar a área em um espaço democrático e inclusivo (com passarela adaptada e tradução em libras), celebrando o espírito criativo e comercial do Barro Preto – que, há mais de 30 anos, vem se destacando como polo confeccionista importante de Minas. Atualmente, existem cerca de 600 confecções na região e fluxo estimado de 200 mil consumidoresdia.



Para André Soalheiro, presidente da ASCOPAB o festival é resultado do movimento constante da moda no bairro, que se reinventa e se abre para o público. Observa que a experiência agregou mais qualidade ao evento, que está cada vez mais maior e mais bonito. Considera que essa edição chega em um momento no qual a cidade vive uma fase fashion muito especial – com eventos ligados ao setor ganhando mais espaço.



Com mais de três décadas dedicadas a valorizar e implementar a indústria confeccionista e o varejo do Barro Preto, o vice-presidente da entidade, Lúcio Faria, lembra que o evento é fruto de intensa conexão entre comerciantes, instituições e autoridades, fortalecendo não apenas a moda, mas toda a economia local. Mais que mostrar novas tendências de moda, ele assinala que o evento reafirma o posicionamento da área como polo confeccionista importante em Minas e no país.

DESFILES

A diretora-executiva do evento, Taciana Teodoro Diniz Cavalcante, que conduz a produção do projeto desde a primeira edição, destaca não apenas a força da moda casual feminina na região mas, também, a produção do atacado e do varejo no vestuário masculino, moda-festa, moda-praia, gestante, lingerie, fitness, jeanswear e infantojuvenil. E destaca esse último grupo, que terá participação especial sinalizando as tendências de cores e formas para o verão 2026.



Um dos pontos fortes do Barro Preto Fashion Day, inclusive, é a antecipação de tendências pois, embora realizado no inverno, o evento apresenta também prévias do verão – permitindo que os compradores planejem estrategicamente suas próximas coleções.



Mas a moda não será a única atração no festival. Além de Léo Jaime (no dia 19, às 20h30m), a banda Putz Grilla abre a programação do sábado (às 14h30), seguida pelo Lurex Queen Tribute. E ainda tem oficinas de trabalho, workshops e espaço de lazer para a criançada. Para eles, a programação gratuita inclui ainda brincadeiras, oficina de pintura facial, brinquedos infláveis, distribuição de balões, além de jogos como totó e air game.



CRIATIVOS

A região do Barro Preto é considerada um shopping a céu aberto, oferecendo moda confeccionada, além de tecidos e aviamentos. A região dispõe também de serviços variados (é ali sede do Forum Lafayette), restaurantes, supermercados, clínicas e centros culturais. Outro ponto positivo é que está próxima a ícones turísticos da Capital como o Mercado Central, o Mercado Novo e a praça Raul Soares – vértice do novo comércio criativo e moderno da cidade.



O Barro Preto Fashion Day é realizado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac e pelo SINCATEVA-MG e idealizado pela ASCOBAP.