Criatividade e IA colocam Filadelfia na Final da FIAP

A Inteligência Artificial está transformando o cenário da publicidade. Aliada ao talento dos profissionais do setor, a ferramenta é capaz de gerar resultados extraordinários para marcas de todos os segmentos. Em um universo onde a personalização e o engajamento são diferenciais cada vez mais disputados, a união de ideias inovadoras com a IA não só potencializa campanhas, mas também multiplica o impacto junto ao público consumidor.



Na cadeira produtiva da comunicação, entre outras possibilidades, a IA está sendo aplicada para melhorar processos, aumentar a eficiência e proporcionar experiências mais personalizadas e inovadoras. Um bom exemplo são as campanhas hiperpersonalizadas em escala, quando a ferramenta adapta mensagens e visuais para diferentes públicos em tempo real. Como isso, é possível aumentar de forma exponencial o engajamento e as taxas de conversão. Mas o sucesso está na dosagem certa de criatividade, bom humor e tecnologia.



É o caso da campanha “Leozap”, criada para a SuperFrango, que foi indicada ao shortlist do Festival Iberoamericano de la Creatividad (FIAP) 2025. Utilizando IA, ação gerava áudios personalizados com a voz do cantor Leonardo. A iniciativa foi desenvolvida pela agência Filadélfia, que já havia se destacado com o hit “Me acende”, também em parceria com o artista.



As transformações são visíveis em quase todos os setores. Na área da saúde, a IA está sendo utilizada para diagnósticos mais precisos e rápidos. Nas finanças, a ferramenta é aplicada para detectar fraudes, gerenciar riscos e automatizar processos, enquanto no transporte a IA está desenvolvendo veículos autônomos e uma série de outros serviços para aumentar a segurança e a eficiência no trânsito. E todos esses setores geram dados para a comunicação, que transforma essas informações em campanhas altamente eficientes.



LEOZAP



A dinâmica da ação desenvolvida pela Filadelfia, permitia que os usuários digitassem frases no site Leozap.com.br, que eram convertidas em áudios com a voz de Leonardo, prontos para envio via WhatsApp. A campanha promovia as coxas e sobrecoxas desossadas da SuperFrango. Em dois meses, foram gerados 20 mil áudios, com 4,2 milhões de visualizações e 7,2 milhões de pessoas alcançadas.

Com isso, a ação publicitária impulsionou as vendas dos produtos SuperFrango em 122% durante o período da campanha. O projeto reforça a força da inovação como ferramenta estratégica de marketing e aproximação com o público com engajamento surpreendente pela combinação de tecnologia, humor e personalização.



Dan Zecchinelli, vice-presidente de criação da Filadélfia, celebrou o sucesso da campanha. Segundo ele, “nós vemos esse case como um grande sucesso em awareness de marca, que gerou resultados expressivos de vendas. Foi um orgulho participar desse time e desse projeto que mostrou, mais uma vez, que a inovação, alinhada ao bom humor e à criatividade, é a chave para o desempenho de uma boa campanha”.

Após o período da campanha, a geração de áudios está indisponível, mas as pessoas ainda podem conferir os mais baixados em leozap.com.br. A ação deixou um legado de inovação na publicidade brasileira, pois o uso da voz de Leonardo por IA marcou uma nova forma de engajamento com o consumidor.



FICHA TÉCNICA

Agência: Filadélfia; anunciante: SuperFrango; VP de Criação: Dan Zecchinelli; Dir. de Criação: Carol Penido e Tiago Fernandes; Criação: Andrey Gonçalves, Lucas Bandeira, André Luiz Carvalho; Webdesign: João Serra; Head de operações: Elenize Almeida; RTVC: Breno Pessoa; Dir. de Negócios: Dani Fraga; Executiva de Contas: Débora Simões; Head de Mídia: Claudia Brandão; Mídia off: Pedro Senra; Produtora filme: Makro; Direção: Conrado Almada; Dir. Fotografia: Cris Adonis; Audio: Tunes Music; Head Digital: Ricardo Mazzucatto; Coordenador de Social: Marcos Oliveira; Social Media: Mayra Goulart; Analista de Mídia Digital: Day Rosa; Produtora digital: JNTO; Executive Creative Director: Felipe Pimentel; Chief Technology Officer: Jonas dos Santos; Atendimento e Gerente de Projetos: Jessica Cabral; Desenvolvedor Tech: Daniel Barbosa, Vitor Veloso; Aprovação: André Lima Zucarelle, Mauro Ferreira Adorno Junior.

Briefing

TELETON

A 28ª edição da Campanha AACD Teleton já tem data definida para o programa transmitido dos estúdios do SBT/Alterosa: dias 7 e 8 de novembro. A movimentação de marcas apoiadoras já começou. Já estão confirmadas as marcas Assaí Atacadista, Bradesco, Cacau Show, Grupo Educacional Faveni, RD Saúde, Brasilcap, Riachuelo, ABOOH, We OOH e RZK Digital. A instituição segue em busca de marcas parceiras.

PADRINHOS E MADRINHAS



Neste ano, a instituição completa 75 anos e oferece aos parceiros contrapartidas em diferentes frentes: TV, redes sociais, podcasts e, pela primeira vez, os patrocinadores da cota máster terão direito a assinaturas em painéis out-of-home espalhados por todo o país. A campanha solidária é responsável por viabilizar cerca de 40% da necessidade anual de captação de recursos da instituição. Nesta edição, mais de 80 personalidades devem participar, incluindo os ‘padrinhos’ e ‘madrinhas’ Celso Portiolli, Daniel e Eliana, além da embaixadora Virgínia Fonseca.

BLACK FRIDAY



Outra data que também parece longe é a Black Friday. Mas os estudos não param quando o assunto é uma das melhores datas do varejo brasileiro. Segundo estudo apresentado pela Google nessa semana em São Paulo, seis em cada dez brasileiros pretendem aproveitar da oportunidade de compras em 2025. O levantamento aponta que 39% planejam gastar mais do que no ano passado, enquanto 89% da população reconhece a data como a principal ocasião promocional do país.



MATURIDADE



A data completa 15 anos no Brasil e se consolidou em um período de ofertas que influencia todo o calendário promocional. Gleidys Salvanha, diretora-geral de varejo e tech do Google Brasil, a pandemia foi um marco para o crescimento do comércio eletrônico. “Em 2020, 13 milhões de brasileiros realizaram sua primeira compra online. Hoje, o consumidor é um especialista digital, muito mais exigente e atento às experiências oferecidas”.



PLANEJAMENTO



Os dados revelam um consumidor cada vez mais estratégico. Entre os que pretendem comprar, 48% já têm lista de desejos pronta, 49% se planejam financeiramente e 54% guardam dinheiro especificamente para a ocasião, desses que economizam, 83% começam mais de um mês antes. Ainda assim, 55% acreditam que a data também estimula compras por impulso.



“DOMINGOU, ACELEROU!”



O Portal Auto Shopping celebra a tradição do mineiro de transformar a busca pelo novo carro em um momento em família e criou o projeto "Domingou, acelerou!". A iniciativa, que acontecerá sempre no último domingo do mês, combina experiência gastronômica, entretenimento e condições exclusivas para a compra do seminovo. Quem visitar o Portal durante a ação receberá vouchers gratuitos de alimentação e bebida (estoque limitado), além de poder desfrutar de área kids, pocket show e estacionamento liberado. Informações em portalautoshopping.com.br



VESPERADA 2025



A Vesperata de Diamantina segue encantando ao longo do tempo. O espetáculo transforma casarões coloniais em palcos vivos de tradição musical. Inspirada nas serenatas antigas, a Vesperata cria memórias inesquecíveis, músicos tocam das janelas, guiados por maestros em uma atmosfera envolvente.



HISTÓRIA



No coração de Minas, Diamantina é Patrimônio Mundial com ruas de pedra, mirantes e cachoeiras, oferece lazer e bem-estar autêntico. A gastronomia mineira se une à intensa agenda cultural da cidade. Visitar Diamantina é mergulhar em história, sabores e experiências únicas. Os eventos acontecem dias 30 de agosto, 13, 20 e 27 de setembro, além de 4 e 11 de outubro.

