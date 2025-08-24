Partners fortalece liderança para impulsionar expansão

O Grupo Partners inicia novo ciclo com mudanças em sua liderança e avanço estratégico em nível nacional. Após comandar a transformação digital e o processo de expansão da Agência Partners, Dino Bastos passa a dedicar-se exclusivamente à presidência da holding, formada pelas empresas Partners Comunicação Integrada, CORP Comunicação, Agência Lebbe e Buscar ID.



Fundada nos anos 1990, o grupo conquistou relevância nacional no setor público e atualmente atua em mais de 10 estados brasileiros, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. A sede da companhia, inaugurada em 2024 no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, concentra uma equipe de aproximadamente 70 profissionais, que integram o time de 320 colaboradores distribuídos entre as diferentes operações do grupo.



A nova sede em Belo Horizonte, o foco renovado em inovação e a chegada de um novo CEO impulsionam essa nova fase de expansão e transformação para a holding e para a Agência Partners - ecossistema de comunicação corporativa de Minas Gerais e um dos principais do país.



De acordo com o Anuário da Comunicação Corporativa 2025, publicado pela Mega Brasil Comunicação, o Grupo Partners lidera o ranking como o maior grupo de comunicação de Minas Gerais. Sua atuação abrange assessoria de imprensa, relações públicas, comunicação interna, produção de conteúdo, publicidade institucional, marketing digital, inteligência de dados e eventos.



"Assumir integralmente a gestão da holding é um passo importante para promover maior sinergia entre nossas empresas e garantir crescimento com visão estratégica. Estamos aprofundando nossa presença em diferentes regiões do país, com um novo Conselho de Estratégia e Expansão, uma nova célula de fusões e aquisições, foco em grandes contratos de comunicação corporativa e institucional, e inovação como aliada. É um momento decisivo para o futuro do grupo", afirma Dino Bastos, Presidente do Grupo Partners.



REFORÇO

Com a nova posição assumida por Dino Bastos na holding, a Agência Partners - principal operação do grupo e especializada no atendimento ao setor público - passa a ser liderada por Estevan Paiva, publicitário, mestre em Comunicação e com 25 anos de experiência em marketing, desenvolvimento de produtos, gestão de canais e liderança de equipes estratégicas.



"Assumir a direção da Agência Partners representa uma oportunidade de consolidar uma história de excelência e contribuir com uma visão voltada à inovação, ao aprimoramento de processos e ao atendimento próximo e eficiente ao setor público. A agência já é uma das maiores do país nesse segmento e temos condições de ampliar ainda mais nosso alcance e impacto institucional", afirma Estevan.



Com presença nacional, a agência vem incorporando tecnologias e metodologias voltadas à automação de processos, inteligência de dados, gestão de conteúdo e presença digital qualificada - sempre com foco em resultados e no relacionamento personalizado com os clientes.



Entre os contratos em andamento estão organizações como Ministério da Educação, CEMIG, Copasa, ANS, Tribunal de Contas da União (TCU), Funpresp, Banco BNDES e Sebraes de estados como SP, RJ, PR, MA e PE. Já as demais empresas do Grupo - CORP Comunicação, Agência Lebbe e Buscar ID - têm atuação voltada ao mercado privado, oferecendo soluções em relações públicas, marketing 360º, performance digital e inteligência artificial aplicada à comunicação estratégica.



Com uma cultura organizacional baseada em agilidade, excelência e visão integrada, o Grupo Partners atravessa uma etapa de consolidação institucional e expansão estruturada. As mudanças refletem um projeto empresarial alinhado às exigências contemporâneas da comunicação e ao compromisso com resultados sólidos, inovadores e consistentes.

Equipes da Perfil e da Cemig com a dupla Cesar Menotti e Fabiano Amira Issa/Divulgação

Briefing

CEMIG & AGRO: UMA DUPLA DE SUCESSO

O Agro é uma das maiores potências em Minas, impulsionando o desenvolvimento estadual com suas safras recordes. Reconhecendo essa relevância, a Cemig criou o inédito programa "Cemig Agro", que prevê investir mais de R$ 11 bilhões até 2027 em ações, tecnologias e obras para eficiência energética e melhor atendimento ao setor.

SIMBOLOGISMO

Para valorizar o programa e os investimentos feitos, a Cemig lançou campanha que destaca a parceria entre a empresa e o Agro mineiro, tendo como estratégia uma das maiores simbologias do campo: a dupla sertaneja.

AMIZADE SINCERA

A campanha criada pela Perfil252 celebra a parceria da Cemig com o produtor rural. Embalada pela música "Amizade Sincera", de Renato Teixeira e interpretada por César Menotti e Fabiano, as peças publicitárias evidenciam os resultados positivos do campo, valorizando o agronegócio e as transformações impulsionadas pela empresa que mantém o crescimento do Agro com força e energia.

CONEXÃO

De acordo com Cristiana Kumaira, Diretora de Comunicação e Marketing da Cemig, "a ação destaca que, além de energia, a empresa oferece conexão, desenvolvimento e

presença no cotidiano de quem faz o

agro mineiro prosperar".

PROXIMIDADE

Já o Gerente de Marketing da empresa ressalta: "nosso desafio foi traduzir a força do Agro em Minas e a parceria da Cemig com o produtor rural em uma campanha que fosse próxima e emocionante".

DUPLA DE SUCESSO

"Escolhemos a dupla sertaneja como símbolo dessa união e usamos 'Amizade Sincera', com César Menotti e Fabiano, para dar o tom de verdade e confiança. Assim nasceu o conceito 'Dupla de Sucesso", explica Marcos Pina, Diretor de Criação da Perfil 252.

ESSÊNCIA

Cacá Moreno, Criativo e CEO da agência, complementa: "Com imagens que mostram o produtor rural e a Cemig sempre juntos no dia a dia, da TV à internet, a campanha traz em todas as peças o conceito e uma frase positiva e afirmativa, que representa a essência da parceria: Minas conta com a força do Agro. O Agro conta com a energia da Cemig".



FICHA TÉCNICA

Direção de Criação: Marcos Pina e Flávio Chubes. Criação: Rafael Teixeira, Rafael Matos, Rodrigo Marquezine, Aylton Azevedo Loro e Vito Natale. Diretora de Atendimento: Cristiane Almeida. Atendimento: Mariana Fernandes, Gabriela Morais e Letícia Camba. Mídia: Thaís Carvalho, Fabrício Roncarati e Sabrina Santos. Produtora de vídeo: Escada Amarela. Direção de cena: Eduardo Zunza. Direção de fotografia: Celso Giovani. Áudio: Mix 360. RTVC: Frederico Brescia. Aprovação: Cristiana Kumaira e Lucas Souto.