Cores de Minas

Muito além das modelagens, tecidos e design, a mineira Iorane aposta em brincadeira com os nomes das cores da nova coleção, que dialogam com a cultura e culinária de Minas. As clientes podem comprar peças no tom “rapadura”, que se aproxima do caramelo; “roxo jabuticaba”, mais escuro, puxando para o vinho; e “verde quiabo”, um tom quase cinza, por exemplo.

A coleção intitulada Summer Stories foi recentemente lançada e, a cada mês, ganha um novo drop Iorane/divulgação



A coleção intitulada Summer Stories foi recentemente lançada e, a cada mês, ganha um novo drop. “Temos lançamentos mensais até novembro, mês que marca o nosso alto verão. A cada 30 dias, são lançadas peças com tons mais coloridos e abertos”, conta Gustavo Rabello, CEO da Iorane.

Ele ainda explica que, pensando nessa lógica, o primeiro drop carrega tons e peças bem “meia-estação”, transitórios. “Nós lançamos a coleção de verão ainda no frio, por isso nesse início nos preocupamos em dialogar também com essa estação, por meio da paleta de cores com tons mais fechados e peças com mangas longas”.



No próximo drop, já serão lançadas peças em tons como o “cinza maria-fumaça” e o “amarelo angu”. Depois, outros tons como o “azul cachaça” e até mesmo um “roxo tropeiro”, que é mais acinzentado e claro que o “jabuticaba”.



Romântica e feminina

Para Gustavo, a marca sempre trabalhou com inspiração no barroco de Minas, apesar de ter intensificado o posicionamento como uma marca mineira há dois anos. “Os nossos botões, as rendas, isso está muito ligado ao barroco”, diz. Ele ainda acrescenta que, nesta coleção, esses elementos são importantes para tornar as peças mais femininas e românticas.



O chiffon de viscose é outro tecido importante nesse quesito. Marcante pela fluidez e leveza que proporciona às peças, ele é muito utilizado na coleção, em especial em saias, calças e vestidos com babados.



Os babados, aliás, foram elevados a outro patamar, dispostos em muitas camadas. “Quisemos trazer esse formato ‘maxi’, com peças mais amplas”, explica o CEO.

Destaques

Gustavo ressalta que, assim como em qualquer lançamento da marca, a alfaiataria é um ponto alto na Summer Stories. “Nossas clientes sabem e gostam da qualidade na nossa alfaiataria, é um clássico da marca”.



Uma novidade destacada por ele, por outro lado, é a calça “aladim”, que vem conquistando, novamente, espaço na moda. “É uma peça que voltou com tudo, e que é uma aposta nossa também”.



Digital

Assim como tantas áreas, a moda precisa acompanhar novos ritmos e formatos propostos pelo universo digital e pelas redes sociais. Por isso, a Iorane escolheu colocar, logo no nome da coleção, o termo stories. A tradução direta do inglês seria histórias, mas, nesse caso, a palavra faz referência ao “story” do Instagram, um meio de publicar fotos verticais que ficam disponíveis apenas por 24 horas. Gustavo conta que essa coleção prioriza fotos e produções no ângulo vertical justamente por conta disso.

