Vida plena após os 60

Estamos vivendo cada dia mais, e melhor. Segundo projeções do IBGE, a expectativa de vida média do brasileiro em 2025 é de 76,8 anos. Sem querer contradizer o órgão, a impressão que tenho é que a idade média de vida é bem maior, porque não são poucas as pessoas neste país acima de 90 anos e temos notícias diárias de idosos fazendo 100 anos e até mais que isso, e muito bem de saúde e de cabeça.



Infelizmente, a longevidade tem trazido algumas fragilidades aos idosos. Uma delas é o “aproveitamento” que a família tem tido com eles, que beira o desrespeito e a exploração.

Por isso, seguem aqui dicas de cinco coisas que uma pessoa nunca deve sacrificar por ninguém após os 60 anos. E quando falamos por ninguém, queremos dizer nem por filhos, nem por netos, nem por ninguém.



A primeira é a saúde física e mental. Sem elas não vivemos, apenas sobrevivemos. Não vale a pena se desgastar por quem não valoriza nosso esforço. Quantas vezes nos desdobramos para fazer tudo para agradar e não recebemos nem um muito obrigado? Por sinal, às vezes recebemos grosseria quando pedimos algo ou fazemos algo que desagrada ou incomoda.



A segunda é o tempo. Passamos a vida correndo pelos outros. Agora é a nossa vez de vivermos no nosso ritmo, com calma, com prazer. Pensarmos um pouco mais em nós mesmos, em desfrutar a nossa vida.



A terceira é o dinheiro. A aposentadoria ou a pensão é para nos sustentar, para não dependermos de ninguém e não para bancar adulto folgado. Trabalhamos demais para agora vivermos apertados para agradar. Não são poucos os idosos que têm sua aposentadoria comprometida com empréstimos consignados, que fazem para ajudar alguém da família porque os juros são mais baixos. Isso quando eles mesmo não fazem o empréstimo sem conhecimento do idoso.



A quarta é a paz de espírito. Chega de se meter em confusão alheia ou ficar engolindo desaforo só para manter a “família unida”. Não é por se posicionar e não aceitar abusos que a família se desmantelará. Respeito é bom, limite também e isso une mais as pessoas.



A quinta, e última, é o sonho. Sim, ainda dá tempo de realizar os sonhos. Estamos vivos. E enquanto há vida, existe escolha e possibilidade de realizar os desejos.



Não se anule. Depois dos 60, quem te ama de verdade vai entender: agora, é o seu tempo, agora, é sobre você.

