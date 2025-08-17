Todas as cores da Índia

A Mixed apresentou sua coleção de verão 2026, trazendo como inspiração as cores vibrantes, a arquitetura imponente e as tradições culturais da Índia. A campanha foi realizada na cidade de Jaipur, proporcionando um mergulho visual na riqueza do país.

A linha também traz acessórios sofisticados Miexd/Divulgação



Holi Dreams destaca uma seleção cuidadosa de materiais como viscose, tule, algodão e linho. Entre os principais elementos, estão estampas exclusivas que homenageiam a cidade de Jaipur, conhecida como a “Cidade Rosa”, além do animal print que aparece em tules, tecidos leves, denim e superfícies brilhantes. Também ganham destaque as padronagens Jodhpur com suas listras em tons de azul, Shanti, que aposta em tonalidades suaves como off-white, bege e branco, e Kashmir, ou Paisley, símbolo tradicional da região da Caxemira.



A cartela de cores vibrante e diversificada contempla tons como pink, vermelho, azul, amarelo, marrom e verde, além de opções mais discretas em branco, off-white, bege e a inédita cor âmbar. Entre os destaques da coleção está a camiseta com estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da marca e item colecionável, que agora ganha uma nova interpretação com estampa Jodhpur e bordado exclusivo. A linha também traz acessórios sofisticados, como cintos com acabamento croco, pedras e banho de ouro, além de bijuterias inspiradas na arquitetura dos palácios indianos. Os sapatos da Mixed assumem ainda mais protagonismo nesta temporada.