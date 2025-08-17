Assine
overlay
Início Feminino & Masculino

Todas as cores da Índia

Mixed lança coleção de verão 2026 intitulada Holi Dreams, em campanha feita em Jaipur

Publicidade
Carregando...
Isabela Teixeira da costa
Isabela Teixeira da costa
Repórter
17/08/2025 04:00

compartilhe

Siga no
x
A cartela de cores vibrante e diversificada
A cartela de cores vibrante e diversificada crédito: Miexd/Divulgação

A Mixed apresentou sua coleção de verão 2026, trazendo como inspiração as cores vibrantes, a arquitetura imponente e as tradições culturais da Índia. A campanha foi realizada na cidade de Jaipur, proporcionando um mergulho visual na riqueza do país.

A linha também traz acessórios sofisticados
A linha também traz acessórios sofisticados Miexd/Divulgação


Holi Dreams destaca uma seleção cuidadosa de materiais como viscose, tule, algodão e linho. Entre os principais elementos, estão estampas exclusivas que homenageiam a cidade de Jaipur, conhecida como a “Cidade Rosa”, além do animal print que aparece em tules, tecidos leves, denim e superfícies brilhantes. Também ganham destaque as padronagens Jodhpur com suas listras em tons de azul, Shanti, que aposta em tonalidades suaves como off-white, bege e branco, e Kashmir, ou Paisley, símbolo tradicional da região da Caxemira.


A cartela de cores vibrante e diversificada contempla tons como pink, vermelho, azul, amarelo, marrom e verde, além de opções mais discretas em branco, off-white, bege e a inédita cor âmbar. Entre os destaques da coleção está a camiseta com estampa de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da marca e item colecionável, que agora ganha uma nova interpretação com estampa Jodhpur e bordado exclusivo. A linha também traz acessórios sofisticados, como cintos com acabamento croco, pedras e banho de ouro, além de bijuterias inspiradas na arquitetura dos palácios indianos. Os sapatos da Mixed assumem ainda mais protagonismo nesta temporada. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay