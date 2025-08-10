Sempre à frente do seu tempo, a marca espanhola Sentèz reafirma seu compromisso com a inovação e a sustentabilidade ao lançar uma das iniciativas mais ousadas da marroquinaria contemporânea: bolsas confeccionadas com um material exclusivo desenvolvido a partir da casca da banana. Reconhecida por sua busca incessante por novos materiais e processos, a marca combina design futurista com técnicas artesanais de excelência. Suas peças são produzidas por experientes artesãos. Agora apresenta um biomaterial revolucionário: o Biocuero, que teve como ponto de partida a casca da banana. Para produzir uma bolsa de tamanho médio, são necessárias cerca de 18 cascas de banana — um dado que revela não apenas a sofisticação do processo, mas também seu impacto positivo no meio ambiente. Com tiragem limitada, a coleção será disponibilizada exclusivamente sob encomenda, com prazo de entrega de 45 dias. As bolsas estarão disponíveis em quatro tonalidades: Borravino, Preto, Manteiga e Cinza.

Thaís Mor comemora 10 anos do seu atelier e completa a coleção Sempre-viva do Cerrado Divulgação

Exclusiva e limitada

A ceramista Thaís Mor comemora 10 anos do seu atelier e completa a coleção Sempre-viva do Cerrado, que faz sucesso desde o seu lançamento. A coleção é uma homenagem à flor típica da região do cerrado brasileiro (Minas Gerais e Goiás). Quase extinta, a flor recebeu este nome por, mesmo depois de ser colhida, permanecer viva por muitos anos. Nas cerâmicas pintadas à mão, a flor eterniza a beleza e a resistência. As peças são exclusivas, produzidas uma a uma. Thais une o design à exclusividade do trabalho artístico, tendo as cerâmicas como principal suporte para estampar inspirações das belezas locais de Minas Gerais e do Brasil. As peças são utilitárias e podem ir ao forno convencional, microondas e lava-louças. A coleção tem queijeira, manteigueira, pratos, copos, bule.

Dani Fernandes, especialista em perfumaria para ambientes Divulgação

Sofisticação e Afeto

Referência em papelaria criativa, a Animativa fez parceria com a marca Dani Fernandes, especialista em perfumaria para ambientes. A collab conta com 13 produtos exclusivos e celebra a união de dois universos que compartilham o apreço pelos detalhes, pela sensorialidade e pela conexão afetiva com o consumidor. Inspirada no conceito de bem-estar e nos aromas que marcam histórias, a coleção traduz fragrâncias icônicas de Dani Fernandes em linhas exclusivas de papelaria, com design elegante e acabamento refinado. Os produtos foram criados a partir das fragrâncias Flor de Figo, Verbena e Limão Siciliano, Romã e Tenuê, e incluem cadernetas, livros decorados, blocos e outros itens de escrita com estética atemporal. A collab lançou o Papel de Gaveta, criado para perfumar e decorar ambientes com delicadeza e personalidade.