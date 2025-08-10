Personalização de perfis de pais ajuda no presente de última hora

O Domingo dos Pais promete, como de costume, ser marcado pela correria em busca do presente ideal — especialmente na reta final. Embora agosto seja dedicado à celebração da paternidade, é na semana anterior à data que a maioria dos consumidores parte para as compras, como apontou a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH). O levantamento revela que, entre os que pretendem presentear (39%), aproximadamente 65,4% deixam a compra para os dias que antecedem a data. E diante de desafios como inflação e juros elevados, como garantir um presente significativo e com bom custo-benefício? É nesse contexto de dúvida que a comunicação das marcas precisa se destacar, oferecer em suas campanhas soluções práticas, mensagens claras e campanhas criativas que induzam a decisão de compra. E quem melhor traduz essas demandas em ações assertivas tende a converter atenção em vendas.



Este ano, as campanhas mostram mais personalizadas graças à evolução das pesquisas, ao uso da inteligência artificial e à análise refinada de dados. Mapear os diferentes perfis de pais é essencial para sugerir produtos alinhados ao estilo de cada um. Essa segmentação facilita a jornada do consumidor, que encontra com mais facilidade o presente ideal, enquanto as marcas fortalecem o ciclo virtuoso entre oferta e demanda — especialmente para quem compra na última hora.



Cada vez mais, as campanhas associam emoção, comodidade e custo-benefício, acompanhando a transformação das preferências dos pais brasileiros, o que vai muito além do tradicional almoço em família. Essas mudanças exigem estratégias diferenciadas. A comunicação atual precisa ser mais inclusiva, abrangendo novas formas de paternidade, estilos diversificados e sentimentos ressignificados, com janelas de diálogos que alcancem os mais conservados aos pais de pets, por exemplo.

Um estudo recente realizado pela Globo Gente entrevistou mil pessoas de diferentes classes sociais e regiões do país, identificando a diversidade de perfis paternos, entre outros dados. Essa segmentação é valiosa para orientar campanhas mais eficazes. O perfil tradicional (41%) ainda é maioria. São pais que valorizam familiares, dedicam mais tempo em casa com a família e apreciam momentos cotidianos, fortalecendo os laços familiares.



Em seguida (21%) estão empatados os perfis trabalhador e mentor. O trabalhador é descrito como focado na carreira, valorizando o esforço profissional para garantir a segurança financeira da família. Já o mentor prioriza a educação dos filhos, incentivando-os no aprendizado e desenvolvimento. Já o grupo denominado pai vaidoso representa 11% dos entrevistados. Esse grupo é mais interessado por saúde, estética e estilo, acompanha tendências e possui maior propensão ao consumo de produtos relacionados à beleza e cuidados pessoais.



O perfil antenado e conectado corresponde a 10% e caracteriza-se pelo interesse em música e cultura pop, compartilhando esses gostos com os filhos e considerando a cultura como uma forma de conexão. Está empatado com o perfil aventureiro, os que preferem atividades ao ar livre, como acampamento, trilhas e esportes radicais e buscam experiências novas com a família.



O tipo geek, igualmente com 10%, demonstra interesse por tecnologia, jogos, filmes e ficção científica, mantendo-se atualizado com as tendências e compartilhando esses interesses. E, por fim, o pai moderno (9%) valoriza novas ideias, mudanças, igualdade de gênero, diversidade e inclusão, participando ativamente da criação dos filhos e das tarefas domésticas.



Os dados revelam que o consumidor busca presentes que reflitam a personalidade do pai homenageado. Perfumes e roupas ainda são os presentes mais populares, o que se confirma na indicação de marcas como Natura, O Boticário, Riachuelo, Shopee, Mercado Livre como preferência de compra no mesmo estudo. O que também indica que os consumidores alternam entre canais digitais e lojas físicas, aliando praticidade e bons preços, especialmente nas compras de última hora.



Shoppings, comércio local e supermercados, tradicionalmente, são os que melhor aproveitam a correria de última hora. Eles mesclam ações tradicionais com táticas mais agressivas para criar conexões genuínas, aumentar valor agregados às compras. De forma empática, anunciam as famosas promoções instantâneas “comprou levou”, como faz o BH Shopping que oferece uma bolsa termina no ato da compra e ainda a participação no sorteio de uma Ram Rampage Big Horn. Já o ItaúPower Shopping, em sua ação, oferece aos clientes a oportunidade de concorrer a “uma grande TV para o maior pai do mundo”, enquanto lojas de porte médio e pequenas entram na disputa final pelo consumidor atrasado com serviços de entregas urgentes de itens sofisticados a itens de consumo imediato.



Portanto, quem entende o consumidor atual, conquista seu coração e seu bolso na decisão de compra. Com criatividade, é possível transformar a correria da última hora em oportunidade certeira de venda.

Briefing

ESTREIA COM PARCERIAS



O SBT/Alterosa lança a 11ª temporada do 'Bake Off Brasil', com cinco marcas patrocinadoras: Casa de Bolos, Lacday e Cacau Show, além de ações de merchandising com Mueller e Havan. A coprodução com Discovery h&h e HBO Max amplia a distribuição dos episódios, que chegam às plataformas uma semana após a exibição na TV aberta.



FORMATO AMPLIADO



Além da versão tradicional e júnior, o SBT/Alterosa gravou uma temporada com celebridades, ainda sem data de estreia. Marcelo Kestenbaum destaca o desempenho surpreendente dos participantes, destacando a leveza do programa como seu grande diferencial. Para o digital, será oferecido conteúdos exclusivos de bastidores.



EXPERIÊNCIA



Nadja Haddad retorna como apresentadora, ao lado dos jurados Beca Milano e Giuseppe Gerundino. A sintonia da equipe ao longo dos anos trouxe espontaneidade à atração. Segundo Nadja, “o amadurecimento coletivo tornou o programa menos técnico e mais humano”.

PROGRAMA DO JOÃO



Quem começou com tudo foi o “Programa do João”, apresentado por João Silva, filho de Faustão. A atração mistura entrevistas, histórias emocionantes e quadros voltados tanto para fãs da TV tradicional quanto para o público das redes sociais. O primeiro episódio trouxe ninguém menos que Neymar em um duelo de botão (futebol de mesa) com Faustão.



GERDAU GERMINAR



O Gerdau Germinar celebra 35 anos promovendo educação ambiental com foco em “Educação, Ambiente e Cidadania”. O programa já impactou mais de 400 mil pessoas com oficinas, cursos e visitas técnicas. Atua em seis municípios do Alto Paraopeba, envolvendo escolas e comunidades com ações que despertam o cuidado com a fauna, flora e recursos hídricos. O vídeo de aniversário está disponível no canal de YouTube da Gerdau com acesso pelo link: 35 anos do Gerdau Germinar.



EXPERIÊNCIAS INTERATICAS



Parte das atividades ocorre no Biocentro, em Ouro Branco, com espaços como a Praça dos Biomas e a Ovolândia. Os visitantes exploram trilhas, hortas e aprendem sobre abelhas sem ferrão. O local também promove educação ambiental prática e científica, em parcerias com universidades que fortalecem projetos como o Monitoramento Participativo das Águas.

12º FICC



O Festival Internacional de Cerveja e Cultura chega à 12ª edição em 23 de agosto, na Praça da Assembleia. Com homenagem à escola cervejeira britânica e apoio do Consulado Britânico, o evento celebra também os 200 anos de relações Brasil–Reino Unido. Serão mais de 80 rótulos, 20 cervejarias nacionais e internacionais, shows, feira criativa e atrações para toda a família.



GOLDEN BEER TAPS

A grande novidade é o programa FICC – Golden Beer Taps, que capacitará 15 bares de BH em parceria com especialistas. Os bares serão treinados em serviço, operação e cultura cervejeira, com destaque para os melhores no Roteiro de Bares Cervejeiros. Os três vencedores participarão do festival. O evento será gratuito, com ingresso via Sympla e doação de alimento.

SEU CABELO FALA?

Sebastian retorna à publicidade como porta-voz dos cabelos na campanha do Grupo Laces. No comercial, ele interpreta um fio de cabelo e questiona: “Você precisa ouvir seu cabelo?”. A ação destaca o papel simbólico dos cabelos na vida das pessoas com o carisma e talento do eterno ícone da C&A, ativando a memória afetiva do público.

