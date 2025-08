Projeto mineiro está ressignificando a saúde mental com autenticidade e acolhimento com foco em bem-estar e transformação pessoal. E o “desmaiar” tem u novo sentido. Entenda:



Em um mundo cada vez mais acelerado, ansioso e desconectado das emoções, o projeto “Adoro Gente que Desmaia” (AGQD) surge como um convite à pausa e ao reencontro com o essencial. Idealizado pelas terapeutas Débora Lucas e Luana Ferreira de Belo Horizonte, o AGQD propõe um novo olhar sobre o autoconhecimento, promovendo conteúdos, vivências e reflexões que estimulam saúde emocional, bem-estar e transformação pessoal. “Aqui, “desmaiar” é símbolo de coragem: a coragem de parar, sentir, questionar e recomeçar com mais verdade, propósito e conexão consigo mesmo — um movimento necessário para tempos em que o esgotamento virou norma”, afirma Débora Lucas.



O projeto dialoga com a recente Lei 14.831/24, sancionada em março de 2024, que obriga empresas a adotarem medidas concretas para promover a saúde mental de seus colaboradores. Segundo o relatório World Mental Health Day 2024, conduzido pelo instituto Ipsos, 54% dos brasileiros consideram a saúde mental o maior problema de saúde no país, e o Brasil é apontado como o 4º país mais estressado do mundo.



Pesquisa mostrou que 45% dos adultos brasileiros relataram sintomas de ansiedade, e entre os jovens de 18 a 24 anos esse índice chegou a impressionantes 65%. Esses indicadores recentes revelam um país submetido a níveis elevados de estresse e sofrimento emocional, especialmente entre os mais jovens, mulheres e populações vulneráveis. Esses dados apontam que iniciativas como as do AGQD são mais necessárias do que nunca, atuando como espaços de acolhida, reflexão e estímulo para tantos que vivem sob pressões emocionais constantes.



Batizado de “Consciência em Festa”, um evento presencial, dia 9, no Teatro do Colégio Arnaldo, a partir das 8h30, marcará uma nova etapa do projeto que inicia mais uma temporada de entrevistas para o videocast. O evento é inspirado no formato dos TED Talks, com apresentações curtas com duração média de 20 minutos, porém intensas, nas quais os convidados compartilham seus "desmaios" — experiências marcantes de reinvenção pessoal e busca por autenticidade.



O encontro contará com uma equipe de palestrantes múltipla e inspiradora: o renomado psiquiatra Ênio Rodrigues, abordará a “medicalização da vida”; a psicóloga Rafaela Ladeira, falará sobre “o desmaio literal” no cotidiano emocional. Suzana Monteiro e Georgia Quintino conduzirão uma sessão interativa sobre sintomas e somatizações. E muita coisa mais. Retirada de ingressos pelo Sympla.

