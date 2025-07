Boho chique

A Maria Filó fez seu primeiro desfile, no Iate Clube de Santos, em São Paulo, onde apresentou a coleção primavera verão 2025-2026, criada pela diretora-criativa da marca, Maria Rita Magalhães Pinto, que assumiu o cargo em 2023.

A marca une o clássico ao contemporâneo Zé Takahashi/divulgação



Desde que assumiu o estilo da Maria Filó, Maria Rita passou a imprimir seu olhar cheio de personalidade, ao mesmo tempo em que preserva a essência sofisticada da marca. Vale lembrar que a Maria Filó começou como uma mara romântica, de roupas em tricô, com rendas e bordados. Marcou época e fez muito sucesso. A mudança se fez necessária, mas a transição não foi muito fácil para a marca, que passoupor um período de oscilação entre altos e baixos.

A nova coleção revela-se em uma paleta vibrante que celebra o otimismo Zé Takahashi/divulgação



Mas isso já ficou para trás e nasceu uma nova Maria Filó com um DNA boho. A marca une o clássico ao contemporâneo, guiada pelo espírito livre de quem vive de forma autêntica. Um convite para um cotidiano onde a feminilidade se entrelaça com a liberdade e a leveza.



“A Maria Filó sempre falou com sensibilidade sobre o feminino e levar essa conversa para a passarela tem um simbolismo enorme. O Verão 26 fala sobre a beleza de se reinventar sem perder a leveza. As peças têm essa elegância descomplicada, com formas fluidas, tecidos e elementos atemporais, feitas para atravessar gerações com beleza e autenticidade”, afirma Maria Rita Magalhães Pinto.



Apesar de Maria Rita reforçar que a moda é atemporal, o quela mostrou na passarela foi uma roupa com fortes referências do boho, que está em alta, com um toque contemporâneo, mas é bem datado e de atemporal, realmente não tem nada. Mesmo assim a diretoria-criativa mantém do discurso que se trata de um exercício de atemporalidade, onde cada peça é criada para atravessar gerações sem perder relevância. Sua assinatura se traduz em roupas com identidade própria.



A nova coleção revela-se em uma paleta vibrante que celebra o otimismo por meio de tons solares. A cartela de cores transita entre vermelhos vibrantes, verdes luminosos e degradês amarelados, que remetem ao calor do sol e à brisa do fim de tarde. Além dos modelos em tecidos lisos, a bordagem gráfica tem forte apelo visual com estampadas variadas e listras tricolores.



O trabalho manual ganha destaque com recortes decorativos em richelieu sobre o linho. Na estamparia, florais em diferentes dimensões, do Liberty aos maxi florais, ao lado de clássicos como o Paisley, permitindo composições inovadoras e sofisticadas.



O tule estampado aparece com transparências sutis em modelagens justas. Amarrações, vazados frontais e o tie-dye com barrado localizado completam as novidades. Nos acessórios, não poderiam faltar os lenços, peça-chave da Maria Filó, que surgem atualizados em diversos truques de styling.

O resultado é uma moda feminina leve, vibrante e autêntica, traduzindo o boho chic contemporâneo característico da Maria Filó, com alma solar e sensível.