SBT/Alterosa promove "crime" com requintes de criatividade

O jeito ousado, irreverente e leve de se comunicar parecia adormecido no SBT/Alterosa. Mas chega de ser bonzinho - de anúncios comportados, cheios de caretices e sem sal. A emissora voltou com sangue nos olhos e humor na ponta da língua, anunciando que vai cometer um crime em plena praça pública. Na disputa por seu lugar no horário nobre, vai "matar" Odete Roidiman. Consagrado por campanhas sagazes que lhe deu uma identidade inconfundível, o famoso estilo "SBT raiz" retorna com ousadia na campanha provocativa para acabar com a publicidade sem graça e enterrar o tédio com a autenticidade que sempre fez do inesperado uma marca registrada da emissora.



O SBT/Alterosa, ao longo do tempo, construiu uma identidade no mercado com campanhas surpreendentes. Agora, com uma linguagem que só mesma ela é capaz, avisa ao concorrente que vai cometer um "crime" usando a novela "As filhas da Senhora Tereza" e não há nada que eles possam fazer. E, de fato, o retorno a seus princípios mexeu com o público, impactando o mercado na semana de lançamento de sua novela, criando grande expectativa.



Com tanta artificialidade nos tempos atuais, ser original parece não ser tarefa fácil. Porém, fica mais natural quando se trata de um comportamento genuíno, que nos remete ao icônico Silvio Santos, criador desse estilo despojado na telinha. Quem não se lembra, por exemplo, do ousado e sincero bordão "Líder absoluto do segundo lugar", criado pelo publicitário Washington Olivetto nos anos 1990. Essa campanha virou um clássico da publicidade brasileira. Com humor e autocrítica, o SBT/Alterosa assumia, com orgulho, sua posição atrás da líder - e conquistava o público pela sinceridade e ousadia.



Com o inigualável Silvio Santos à frente, ele divulgada programas com frases como "Você pode ficar milionário sem sair do sofá!" - sempre com tom popular, direto e cheio de entusiasmo. Suas campanhas usavam jingles marcantes e de forte apelo emocional para atrair famílias inteiras. E o trocadilho "Quem não viu, vai ver. E quem já viu, vai ver de novo!"? Esse bordão foi usado em chamadas de reprises como Chaves e Chapolin, novelas e filmes, celebrando o apego nostálgico do público. A irreverência estava em assumir que o conteúdo era repetido - e mesmo assim, irresistível.



Em suas novelas, o SBT/Alterosa sempre usou frases exageradas e dramáticas, como "Ela vai amar o homem que destruiu sua família!" ou "A vingança tem nome: Rubi". O tom era propositalmente teatral, criando expectativa e viralizando entre os fãs mesmo sem ainda termos as potentes redes sociais.

Entre os slogans institucionais mais famosos estão o "SBT: A TV mais feliz do Brasil". Esse slogan reforça o estilo leve e bem-humorado da emissora. O propósito era se posicionar como alternativa à seriedade da concorrência, com foco em entretenimento e afeto. E é assim que a emissora quer posicionar a novela "As Filhas da Senhora Garcia", uma produção mexicana adaptada de um folhetim turco, para reconquistar o público adulto no horário nobre. A estreia aconteceu no dia 7 de julho, às 20h45, marcando o retorno da emissora às tramas voltadas para o público mais maduro.



A campanha publicitária é criação da agência We, que rapidamente ganhou destaque no mercado. A ação teve como principal mote a frase: "A novela que vai matar Odete Roitman", fazendo referência direta à icônica vilã da novela Vale Tudo, da Globo, atualmente em reprise. A provocação foi estampada em outdoors, painéis de LED e mídia OOH em pontos estratégicos de São Paulo, como estações de metrô e avenidas movimentadas.



A estratégia foi gerar alto impacto visual e engajamento nas redes sociais, com peças recheadas de humor ácido e ironia refinada. Segundo Priscila Stoliar, head de marketing do SBT/Alterosa, o objetivo foi "aproximar as pessoas dessa história cativante com os melhores ingredientes de uma grande novela do dia a dia". A trama urbana, que mostra personagens em busca de ascensão social, foi pensada para dialogar com o cotidiano do público brasileiro.



No âmbito nacional, as peças foram disponibilizadas às emissoras afiliadas, ampliando o alcance da campanha para outras capitais e grandes cidades do país. A estratégia também incluiu comparações com novelas clássicas, criando uma ponte emocional com o público e despertando curiosidade imediata.

O diretor de criação da agência We, Kleyton Mourão, explica o tom da campanha: "Se uma novela vai se posicionar como desafiante em pleno horário nobre contra um dos produtos mais bem trabalhados da concorrente, tinha que chegar com uma campanha assim, do jeitinho SBT: irreverente, provocadora, corajosa, simples e direta ao ponto. Odete Roitman que se cuide, pois Ofélia vem aí".



Enfim, com mais de 83% de menções favoráveis no lançamento da campanha, o processo está restabelecido e reascende o interesse do público pelo horário nobre do "SBT/Alterosa". Mas o mercado que se prepare, porque a emissora promete não ficar só em novelas, mas sim promover uma revolução em sua grade de conteúdo.

Briefing

CDL/BH DE JORNALISMO

Profissionais e estudantes de jornalismo já podem inscrever seus trabalhos até 28 de julho na 13ª edição do Prêmio CDL/BH de Jornalismo. São oito categorias, incluindo a nova "Especial 65 anos CDL/BH". O tema principal é o setor de comércio e serviços de Minas Gerais, com foco em temas como inovação, empreendedorismo, políticas públicas e sustentabilidade.

PREMIAÇÃO

Serão premiados três trabalhos em cada categoria, com valores entre R$ 800 e R$ 8 mil em forma de vale-viagem ou vale-compra. Na categoria Especial, no entanto, será escolhido apenas um vencedor. Além da premiação, os melhores classificados recebem menção honrosa. Informações e inscrições estão disponíveis no site www.cdlbh.com.br.

PAIS ICÔNICOS

A Oficina lança campanha para o Dia dos Pais com Milton Nascimento e seu filho adotivo, Augusto, sob o tema "Ícones são eternos". É a primeira vez que o cantor protagoniza uma ação publicitária de moda, marcando também sua estreia em campanhas sobre paternidade. A produção mistura afeto familiar e peças clássicas da marca, com trilha sonora de "Clube da Esquina 2".

HOMENAGEM

As imagens foram feitas na casa de Milton, mostrando momentos íntimos entre pai e filho. A campanha resgata o vínculo entre música e sentimentos profundos, com direção de nomes conhecidos da dramaturgia. A homenagem celebra também o legado do artista, que fez sua turnê de despedida em 2022. A ação este sendo veiculada nos canais digitais da Oficina.

CONEXÃO SIM

A 4ª edição do Conexão SIM celebrou os avanços do semestre, com destaque para o crescimento da base de clientes e inauguração de novas usinas fotovoltaicas. A maturidade digital foi evidenciada por soluções como IA, bolepix e adesão via WhatsApp. A Cemig SIM reforça seu planejamento com foco no cliente e em energia renovável.

INSPIRAÇÃO

A escritora e colunista Cris Pàz, em participação especial, emocionou a todos ao compartilhar sua jornada de superação, inspirando transformação pessoal e profissional. O evento reafirmou o compromisso com a democratização da energia solar e abriu espaço para novas possibilidades no mercado de geração distribuída. A Cemig SIM segue preparada para inovar e gerar valor nacionalmente.

"ENERGIA JOVEM"

Já o programa "Energia Jovem", da Cemig, prepara estudantes do ensino médio de escolas públicas para os desafios do mercado de trabalho. A primeira turma participou de um curso on-line nos dias 7 e 8 deste mês. Voluntários da própria companhia ministraram aulas ao vivo e compartilharam suas experiências. Dividido em quatro módulos, o curso abordou autoconhecimento, habilidades técnicas e comportamentais, preparação para entrevistas e elaboração de currículo.