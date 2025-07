DNA Western

O agro é pop, melhor dizendo, agora o agro é hype, é cool, é fashion. Se você é 100% urbano está por fora do que bomba e domina o “mundo” country, sertanejo, western (seja lá o termo que prefere usar). A TXC lançou sua coleção de inverno 2025, a Heritage, com aquela pegada western sofisticada que está dominando os feeds e as ruas.

É a tradição agro reinterpretada com mood urbano e estética retrô repaginada. Sabe aquela vibe cowboy moderno, meio indie, meio clássico, mas com um twist? É exatamente isso. A marca foi lá no fundo das raízes do western americano, pescou o romantismo e o lifestyle e trouxe tudo embalado numa proposta fashionista, contemporânea e sofisticada — um must-have para quem curte o estilo, ou quer se aventurar na novidade que está forte na tendência.



Peças masculinas: brutas, estilosas e versáteis, prontas para a cidade ou para o campo. “Aqui a intenção foi traduzir a força do homem do campo em peças robustas com um design que permite transitar em várias ocasiões”, explica Diego Lopes, gerente de Estilo da marca e responsável pela coleção.



Entre os destaques estão camisetas com estamparia em relevo e flocado, camisas xadrez e flanelas, com corte regular e vibe retrô modernizada; polos com retilínea e tricôs listrados e, as queridinhas do momento: as puffer jackets — funcionalidade, conforto e aquele ar descolado que todo look urbano pede. Nos acessórios tem bonés bordados e as botas country urbanas, perfeitas para quem está sempre on the road, ou na cidade.



Já as peças femininas trazem delicadeza com punch e sofisticação, um verdadeiro moodboard de tendências que falam com a mulher que quer ser prática, elegante e, acima de tudo, autêntica. São tricôs sofisticados, com texturas; moletons confortáveis e descolados que transitam do café com as amigas ao rolê na noite; básicos com cortes impecáveis — aquele tipo de peça que faz o look sozinho, sem esforço; as camisas flaneladas, uma trend que nunca morre no inverno; e para fechar com chave de ouro: botas de vibe rústica.