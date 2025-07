Senar Minas renova o verde para expandir sua imagem

O Dia do Produtor Rural Mineiro, comemorado em 7 de julho, foi marcado pelo lançamento da campanha publicitária "Camisa Verde que Transforma". A data também celebra os 74 anos da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg). Com ênfase no fortalecimento da imagem institucional do Sistema Faemg Senar e na valorização do produtor rural mineiro, a campanha tem como propósito ampliar o reconhecimento da marca no âmbito da sociedade e consolidar o posicionamento do Senar Minas como agente de transformação no meio rural.



O símbolo da campanha é a icônica camisa verde usada pelos técnicos de campo do Sistema Faemg Senar. Agora, o uniforma se transforma em ativo proprietário da marca, passando a representar os resultados do Programa ATeG e das ações de qualificação oferecidas à cadeia produtiva.



"A camisa verde representa conhecimento, inovação, gestão e renda para quem produz. Onde ela chega, chega também a transformação que o campo precisa e que reflete em benefícios para toda a sociedade", destaca Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg Senar.



Desenvolvida pela agência Dezoito Comunicação, a campanha adota uma estratégia multicanal para garantir ampla penetração em Minas Gerais. Serão veiculadas peças em TV aberta e fechada, rádio, mídia digital, redes sociais, painéis eletrônicos, backbus e revistas especializadas. "A estratégia multicanal visa consolidar o novo posicionamento institucional do Sistema Faemg Senar, promovendo aproximação com os públicos urbanos e rurais", explica Helvécio Flores, diretor da Dezoito Comunicação.



Entre os impactos projetados, a Faemg espera proteger a instituição em cenários de crise e desinformação, elevar o nível de confiança dos produtores, atrair parcerias estratégicas e fortalecer sua participação nos debates sobre o agronegócio. "Uma marca forte protege a instituição em tempos de crise e frente à desinformação, aumenta a confiança dos produtores, atrai parcerias e amplia nossa presença nos debates que importam para o agro. Essa campanha é o início de um movimento contínuo de valorização da atuação do Movimento Faemg Senar", afirma Rogério Maurício, coordenador de comunicação do Sistema.



A duração da campanha está programada para o segundo semestre de 2025, com etapas que evidenciarão o impacto concreto do Programa ATeG em diferentes cadeias produtivas. O planejamento baseia-se ainda nos dados da Pesquisa Quaest - FAEMG, que apontou que 80% dos mineiros têm percepção positiva do agronegócio, mas revelou que parcela significativa da população urbana desconhece o trabalho do Sistema Faemg Senar.



"A agropecuária é reconhecida como a principal atividade econômica de Minas, à frente de mineração, indústria e serviços. Vamos continuar comunicando quem somos e o que fazemos, para fortalecer ainda mais a confiança dos mineiros no setor e nos homens e mulheres do campo", reforça Antônio de Salvo ao concluir a apresentação da nova campanha.



Com linguagem institucional e alcance multicanal, "Camisa Verde que Transforma" chega pronta para estreitar ainda mais os laços entre o Senar Minas e a sociedade mineira, elevando a visibilidade do agronegócio e reafirmando seu papel inovador na promoção do desenvolvimento rural.

