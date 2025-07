Melhores do ESG reconhece prática sustentável da Gerdau

Nos últimos anos, a sustentabilidade deixou de ser discurso para se transformar em ação concreta. Diante dos impactos cada vez mais evidentes das mudanças climáticas, atuar com responsabilidade ambiental, social e de governança (ESG) tornou-se um imperativo global. E com a proximidade da COP30, que acontecerá de 10 a 21 de novembro em Belém do Pará, o papel das empresas na agenda climática ganha ainda mais relevância.



Nesse cenário, a Gerdau se consolida como referência ao vencer o prêmio Melhores do ESG de 2025, na categoria Mineração, Metalurgia e Siderurgia. Esse reconhecimento é hoje o principal guia de sustentabilidade empresarial no Brasil, alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e ao espírito da COP30, que marca os 10 anos do Acordo de Paris e cobra ações globais mais ambiciosas.



Para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, que representou a empresa na cerimônia de premiação em São Paulo, o prêmio reafirma o compromisso da companhia com sua jornada sustentável:

"Esse reconhecimento pertence a todos os nossos mais de 30 mil colaboradores e colaboradoras, que contribuem para que a Gerdau, uma empresa genuinamente brasileira com mais de 124 anos de história, gere cada vez mais valor para seus stakeholders e sociedade. A premiação indica que estamos no caminho certo para impactar positivamente as regiões em que estamos presentes e construir um futuro ainda mais sustentável."



Com uma matriz de produção baseada na reciclagem de sucata metálica, a Gerdau transforma anualmente mais de 10 milhões de toneladas em novos produtos de aço. Cerca de 70% da produção tem a sucata como matéria-prima, o que evita a emissão de aproximadamente 1,5 toneladas de CO2e por tonelada produzida. Atualmente, a empresa ostenta uma das menores médias de emissões do setor: 0,85 t de CO2e por tonelada de aço, quase metade da média global, segundo a worldsteel. E para 2031, sua meta é reduzir para 0,82 t de CO2e, reforçando o compromisso com a descarbonização.

Mais que impacto ambiental, esse modelo promove inclusão social: a cadeia da sucata movimenta a economia e beneficia mais de 1 milhão de pessoas no Brasil, gerando renda e emprego, além de preservar recursos naturais.



A atuação social da empresa também se destaca com o programa "Reforma que Transforma", o maior da sua história, com o compromisso de reformar mais de 13 mil moradias vulneráveis, contribuindo para melhorar as condições de habitação no país.



A Gerdau se diferencia no setor também por seu desempenho em governança e reputação ESG. A empresa apresenta avanços significativos em práticas de transparência, sendo reconhecida em rankings como o Merco ESG, onde lidera sua categoria e figura entre as 50 melhores em todos os pilares. É, inclusive, a única produtora de aço entre as 100 empresas mais bem posicionadas no Ranking Merco Responsabilidade ESG 2025, ocupando a 40ª colocação geral.



Esse protagonismo não se limita aos indicadores ambientais: a Gerdau integra estrategicamente o ESG ao seu modelo de negócios, o que a torna referência no setor e fortalece sua atuação como agente transformador da sociedade.



O reconhecimento chegou também à liderança da empresa. Gustavo Werneck recebeu o Troféu Tancredo Neves, na 38ª edição da honraria que homenageia figuras que contribuem para o desenvolvimento de Minas Gerais. "Como mineiro, sinto-me lisonjeado por ser reconhecido como alguém que ajuda a moldar um futuro melhor, equilibrando desenvolvimento econômico, social e ambiental", agradeceu ao receber o prêmio.



Na contagem regressiva para a COP30, a trajetória da Gerdau mostra como empresas comprometidas com o ESG podem liderar soluções para os desafios do século XXI. Premiações como o Melhores do ESG são mais que troféus: são parâmetros para diferenciar empresas que adotam o discurso das que realmente atuam com responsabilidade socioambiental.

Briefing

OTIMISMO NO VAREJO

Com 74,7% dos empresários confiantes em vendas melhores no segundo semestre, a pesquisa da Fecomércio/MG destaca o papel das datas comemorativas como Natal, Dia dos Pais e Black Friday para impactar positivamente o mercado. A publicidade estratégica nesses períodos é vista como essencial para aproveitar o apelo emocional e aumentar a visibilidade das marcas.

MAIS OPORTUNIDADES

A redução do endividamento das famílias e a chegada do 13º salário criam um ambiente favorável ao consumo. Para converter esse potencial em vendas, os lojistas devem investir em campanhas promocionais, liquidações e ações de marketing que destaquem seus diferenciais e atraiam o público.

DESAFIOS E SOLUÇÕES

Embora 22,6% dos empresários não esperem melhora nas vendas, a pesquisa aponta que a divulgação da marca é a principal estratégia para driblar obstáculos como preços altos, instabilidade econômica e concorrência desleal.

DOMÍNIO BRASILEIRO

Dois clubes brasileiros apontados com maior chance de ir à final do Campeonato Mundial de Clubes ficaram precocemente pelo caminho. Mesmo com eliminações, esses clubes brilharam fora de campo. Segundo a plataforma mLabs, os cariocas dominaram o Instagram entre 1º e 25 de junho, somando milhões de interações. Flamengo teve 1,3 milhão de curtidas após vencer o Chelsea; Botafogo marcou 720 mil contra o PSG. Os resultados mostram que os brasileiros souberam transformar a competição em vitrine global, com engajamento médio de 1,32%, acima da

média mundial.

REDES SOCIAIS

No futebol moderno, redes sociais viraram parte essencial da estratégia dos clubes. Botafogo foi o mais ativo, com 407 posts e 37,5 mil interações por publicação. O Flamengo liderou em média geral: 225,1 mil interações por post; o formato Reels compôs 38% das postagens, impulsionando o alcance da marca. Os resultados em campo foram só parte do espetáculo. Engajamento agora vem da emoção e da relevância dos conteúdos, com a agilidade de se transformar momentos em mídia.