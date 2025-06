Qualidade atemporal

Márcia Queiroz comemora três décadas de trajetória na moda feminina com a sua Printing, que desde a primeira coleção se destacou na moda. A marca se consolidou como referência em peças autorais que unem sofisticação, autenticidade e processos artesanais cuidadosamente desenvolvidos. Bom gosto, elegância e qualidade são o DNA da Printing.



A grife valoriza a criação de um vestuário onde cada detalhe carrega intenção e sensibilidade. O acabamento impecável, os materiais exclusivos e o trabalho manual seguem como pilares do seu compromisso com a qualidade e com a valorização da beleza da mulher.

A coleção incorpora novas modelagens ao lado de silhuetas já consagradas pela marca Márcio rodrigues/divulgação



Para o Inverno 2025, a Printing criou uma coleção inspirada nas atmosferas poéticas das imagens do fotógrafo espanhol Albarrán Cabrera, que influenciaram diretamente a criação da estampa de cerejeira. A sutileza das cores, os contrastes de luz e a profundidade das composições do artista são traduzidos em peças que equilibram leveza, elegância e uma atemporalidade marcante.



A coleção incorpora novas modelagens ao lado de silhuetas já consagradas pela marca, reafirmando o compromisso com a continuidade e a inovação. Entre os tecidos selecionados, o destaque é o jeans italiano — leve, atual e de caimento refinado —, e tem também os sofisticados jacquards italianos, o veludo plissado, que transita com naturalidade do casual à festa, e a impactante estampa foil animal print, que adiciona ousadia com brilho na medida certa.

Cores especiais, formas e técnicas singulares são partes presentes na marca Márcio rodrigues/divulgação

sensibilidade

O trabalho artesanal segue como protagonista: bordados aplicados à mão, texturas construídas por camadas, acessórios exclusivos e o desenvolvimento de listras feitas manualmente reforçam a identidade da marca e a atenção ao detalhe em cada peça.



Cores especiais, formas e técnicas singulares são partes presentes na marca. A cartela de cores deste inverno apresenta tons como vinho, caramelo, manteira, marinho, marrom, coral, mostarda, dourado além dos clássicos preto, off white.



Com esta coleção, a Printing reafirma sua essência: vestir com arte, sensibilidade e propósito. “Construo roupa para ficar no armário, que a mulher não consegue se desfazer pela qualidade, pela durabilidade e pela modernidade. Não é uma roupa de momento. Penso que ela vai usar, reusar, depois passar para a filha e para a neta”, diz Márcia.



A Printing foi criada pela estilista Márcia Queiroz em 1994, e sua ligação com a moda veio de sua mãe que tinha uma butique no interior de Minas. As principais características da marca são as estampas exclusivas criadas por Márcia, que no início da confecção fazia vestidos de festas com tecidos nobres como seda, crepe e jacquard, aplicando bordados, pedrarias e cristais. Tecidos mistos, como poliéster e viscose, nunca fizeram parte da história da marca que em como lema luxo e sofisticação.



Hoje, a Printing trabalha com a linha festa e a casual. Márcia e as filhas Maria Luiza e Fernanda Queiroz estão à frente da marca difundindo em cada vertente de trabalho a identidade presente.Todas as coleções são criadas e desenvolvidas junto com sua equipe de criação. Márcia busca referências para as criações em livros, paisagens, viagens, filmes, em informações de todo o seu cotidiano.