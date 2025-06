Alterosa Urgente estreia amanhã com novidades para anunciantes

A TV Alterosa inaugura nesta segunda-feira um novo capítulo com a estreia do Alterosa Urgente. Exibido em horário estratégico - às 13h20 - o programa chega para transformar a maneira de informar os mineiros, unindo a tradição jornalística da emissora a uma proposta inovadora e interativa. Com abrangência que alcança 841 dos 853 municípios mineiros e uma presença digital em constante crescimento, o Alterosa Urgente se apresenta como uma ferramenta de comunicação de alto impacto, capaz de engajar e fidelizar o público que já reconhece a credibilidade da TV Alterosa, além de oferecer inovadoras opções para o mercado publicitário.



Comandado pelo renomado jornalista e senador Carlos Viana, o Alterosa Urgente vai além da simples transmissão de notícias. A nova proposta une análise dos acontecimentos regionais e nacionais com abordagens que dialogam de forma profunda com a realidade política e social de Minas Gerais. Carlos Viana, com sua experiência e credibilidade, reforça o compromisso de oferecer conteúdo relevante e de qualidade, que toca o coração da comunidade mineira.



"A TV Alterosa é uma casa onde aprendi muito, uma casa que me permitiu crescer como profissional, como jornalista de televisão e que me deu relevância. A TV Alterosa abriu portas para mim em milhões lares em Minas Gerais e me tornou conhecido em todo o estado. É impressionante que, mesmo depois de tantos anos, as pessoas que, quando viajam pelo Vale do Jequitinhonha e pelo Norte e Noroeste do estado dizem: 'Você era o repórter da TV Alterosa. Lembro-me de você na TV Alterosa'," destaca Viana, que está muito empolgado e confiante no sucesso do novo programa.



A campanha de divulgação do programa é tão inovadora quanto seu formato. Com o mix de mídias dos Diários Associados, que permite uma estratégia multicanal que integra ações na TV, jornais, redes sociais e espaços digitais, com teasers e ativações que despertam curiosidade e engajamento, serão oferecidas opções variadas ao mercado. Outdoor, spots de rádio e materiais exclusivos reforçam a comunicação do novo programa e a marca Alterosa, enquanto conteúdos interativos convidam os telespectadores a se conectarem em tempo real. Essa abordagem integrada não só amplia o alcance do programa, mas também oferece aos anunciantes oportunidades únicas para se dialogarem com um público diversificado e qualificado.



A iniciativa também reflete uma visão moderna do mercado publicitário. Ao explorar formatos inovadores-como inserções interativas e campanhas on-line especializadas-o Alterosa Urgente cria um ambiente propício para parcerias estratégicas que convertem audiência em experiências significativas para marcas. Assim, a emissora consolida sua posição de liderança, contribuindo para a renovação do cenário midiático mineiro.



Com essa estreia, a TV Alterosa reafirma seu compromisso com a informação de qualidade e abre caminho para uma nova fase na comunicação regional. O Alterosa Urgente promete, portanto, não apenas informar, mas também inspirar e engajar a comunidade mineira, marcando o início de um projeto ambicioso e transformador.



Mantendo a tradição da TV Alterosa de ser o melhor porta-voz do povo mineiro, que comecem os debates e as conexões reais entre o público, os anunciantes e o conteúdo relevante que fará do Alterosa Urgente um marco na trajetória da emissora!

Briefing

MAIS FORTE

A Cemig se destacou no ranking de 2025 da Brand Finance, ocupando a 51ª marca mais forte do Brasil. Além disso, subiu cinco posições entre as 100 marcas mais valiosas, agora na 59ª colocação. O valor da marca atingiu US$ 293 milhões, crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Esse

avanço reafirma sua posição de liderança no setor energético. A estratégia focada

no cliente tem sido essencial para

esse fortalecimento.

GESTÃO ESTRATÉGICA

A Brand Finance, referência global na avaliação de marcas, destaca o desempenho financeiro e gestão estratégica dos ranqueados. Presente em mais de 30 países, a consultoria mostra como a empresa se sobressai em mercados competitivos. O ranking evidencia o papel da Cemig no setor elétrico, reforçando sua presença no cenário nacional, dentro

de um planejamento que fortalece sua conexão com a sociedade.

PERSPECTIVAS

A Cemig apresenta seu melhor desempenho dos últimos quatro anos. Seu valor de mercado é estimado em US$ 8,2 bilhões, com contribuição relevante da marca para a empresa. Com mudanças na legislação do setor elétrico previstas, sua força será fundamental para atrair novos clientes. A empresa segue consolidada como impulsionadora do crescimento de Minas Gerais.

PUBLICIDADE CRESCE

O Painel Cenp-Meios confirmou crescimento do mercado publicitário de 3,14% no primeiro trimestre de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. O investimento em mídia foi de R$4,7 bilhões, superando em 150 milhões o faturamento do ano anterior. Esse avanço reflete a relevância da propaganda no cenário econômico brasileiro.

IMPACTO NO SETOR

O crescimento da publicidade superou a evolução do PIB nacional, que foi de 2,9% no período, segundo o IBGE. O levantamento analisou espaços adquiridos por 316 agências, demonstrando a força do setor. Esse desempenho reforça a publicidade como impulsionadora dos negócios e da conexão entre marcas e consumidores.

MATURIDADE DIGITA

O Sebrae Minas lançou o Índice de Maturidade Digital, uma ferramenta gratuita para ajudar pequenos negócios a avaliarem seu nível de digitalização. A iniciativa considera cinco eixos temáticos e classifica as empresas em quatro níveis de maturidade. A partir dos resultados, os empreendedores recebem indicações de cursos on-line e personalizados. A proposta é impulsionar a transformação digital, mesmo diante de desafios como falta de recursos e conhecimento.