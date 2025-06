MAIS LEMBRADA

A Gerdau foi eleita a marca de aço mais lembrada pelo segundo ano consecutivo em Minas Gerais, no prêmio Top of Mind – Marcas de Sucesso 2025. O ranking inclui mais de 60 marcas de diferentes segmentos avaliadas pelo índice de lembrança espontânea no estado. A pesquisa entrevistou pessoas na capital e em 50 dos municípios mineiros. Para Pedro Torres, diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, o reconhecimento reforça o compromisso da empresa com Minas Gerais. O prêmio se baseia em pesquisa de opinião realizada presencialmente e por telefone.

RESPONSABILIDADE ESG



A empresa também foi a única do setor de aço entre as 100 primeiras no Ranking Merco Responsabilidade ESG. A companhia se destacou na categoria “mineração, siderurgia e metalurgia”, liderando o segmento. Na 11ª edição do ranking, a Gerdau ocupou a 40ª posição geral, sendo a única produtora de aço entre as empresas listadas, o que reforça sua atuação sustentável.



FRENTES SUSTENTÁVEIS

Nos rankings específicos, a Gerdau figurou entre as 50 empresas mais sustentáveis do setor. A companhia garantiu a 27ª posição no pilar ambiental, a 39ª no social e a 44ª em governança, reforçando sua atuação equilibrada e comprometida com práticas ESG. Esses resultados, na avaliação da empresa, comprovam sua preocupação com impactos positivos em todas as frentes de sustentabilidade.

RECONECTE

O Mercado de Origem realiza a 5ª edição do evento Reconecte, encerrando o Mês das Mães com atividades para corpo e mente. No rooftop mais charmoso de BH, das 8h às 12h, haverá aulas de yoga, experiências sensoriais, degustações e ativações de marcas. A entrada é gratuita pelo Sympla, em um ambiente sofisticado que promove saúde, conexão e bem-estar.

REDE COMUNICAÇÃO

Segunda maior agência de comunicação de Minas, a Rede acaba de entrar para um seleto grupo: a Rede de Reputação e Influência, a primeira comunidade de atuação compartilhada no setor de comunicação corporativa do país. Idealizado pela Oficina Consultoria, o grupo, que conta com mais de 40 membros, reúne grandes nomes como Fundação Dom Cabral, RepTrack, Box1824 e 4brain. Ele opera no modelo “as a service”, focado na governança horizontal e na integração de dados e portfólios, seguindo os princípios da economia colaborativa.

CONEXÃO

Os negócios compartilhados abrangem desde estratégias de relações públicas até processos envolvendo inteligência artificial. "Somos a única agência de comunicação da região Sudeste a integrar essa comunidade disposta à troca de conhecimento e experiências, um reconhecimento que nos conecta ainda mais com as tendências, as boas práticas e as inovações do mercado", destaca Flávia Rios, CEO da Rede Comunicação.

EDITAL FIA

O Itaú Social está com inscrições abertas para o Edital FIA, que destinará até R$ 500 mil por projeto para iniciativas voltadas à educação de crianças e adolescentes. Propostas indicadas pelos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente podem participar. Na última edição, 40 projetos foram selecionados e receberam mais de R$ 18 milhões. As inscrições vão até 11 de julho, no site: www.itausocial.org.br/editais.