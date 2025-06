"Pela luz dos olhos teus" faz campanha da Cemig brilhar

A música continua sendo uma ferramenta poderosa na publicidade, capaz de evocar emoções, criar conexões e tornar uma marca inesquecível. Ela pode ser usada para reforçar a identidade de um produto, gerar familiaridade e até influenciar decisões de compra. Além de emocionar, a música tem o poder de criar reconhecimento imediato. Algumas marcas adotam melodias exclusivas ou jingles que se tornam sinônimos de seus produtos. Quem nunca identificou uma propaganda apenas pelo som? Esse fenômeno ocorre porque o cérebro humano processa a música de forma profunda, associando-a a sentimentos e experiências anteriores.

A estratégia mais comum são os jingles originais, que consistem em criar uma música exclusiva para a marca, tornando-a icônica, como no clássico exemplo de Aquarela, de Toquinho, utilizada pela Faber-Castell. Estudos indicam que a trilha sonora de um comercial pode influenciar diretamente o comportamento do consumidor, moldando percepções e até impulsionando compras. Uma música otimista e dinâmica pode transmitir energia e entusiasmo, enquanto uma melodia suave e melancólica pode evocar nostalgia e confiança. A publicidade utiliza esse impacto emocional de maneira estratégica, ajustando estilos musicais conforme o público-alvo e o contexto da campanha.

Algumas marcas conseguem até se eternizar com casamentos perfeitos entre trilhas sonoras e produtos, tornando impossível para o consumidor dissociar um do outro. Comerciais que tocam o coração do público tendem a ser mais eficazes. Além disso, algumas músicas incluem marcas famosas em suas letras, como em Último Romântico, de Lulu Santos, que menciona "tomar banho de Coca-Cola". Existem também músicas feitas sem qualquer relação com a marca, mas que combinam perfeitamente com determinados produtos. O exemplo mais recente é a nova campanha institucional da Cemig, que utiliza, de forma inteligente e sensível, o clássico “Pela luz dos olhos teus”, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, para se reposicionar no mercado mineiro.

A música atua como um elemento de branding sensorial. Além de criar uma conexão afetiva com o público, evoca sentimentos de pertencimento, orgulho e confiança. A agência Lápis Raro, responsável pela campanha, tentou sintetizar esses sentimentos ao criar o conceito “Quando a sua energia encontra a nossa, a vida se transforma”, com uma estratégia focada em uma abordagem emocional, multicanal e interativa, reforçando o papel da estatal como agente de transformação social, inovação e desenvolvimento sustentável em Minas Gerais.

“Transformar legados em emoção é o maior desafio e também o maior poder da comunicação. Quando lançamos uma campanha como essa, é a prova de que conseguimos dar vida a números e conquistas técnicas, criando uma conexão real com as pessoas. Essa emoção gera reconhecimento e valor, tanto para a marca quanto para o trabalho que está por trás dela. É por isso que a comunicação tem um papel tão estratégico na valorização das empresas", avalia Cris Kumaira, diretora de Comunicação e Marketing da Cemig.

"Não há como falar de Cemig sem colocar o cliente no centro. A energia elétrica que ela entrega é o que impulsiona a energia realizadora dos mineiros. É o encontro dessas duas energias que nos interessa e inspira nossa comunicação", acrescenta Carla Madeira, fundadora e presidente da Lápis Raro.

Para Grasiela Scalioni, CEO da agência, a ação “mais do que uma campanha, é um marco de amadurecimento da parceria Lápis Raro e Cemig. Unimos objetivos do negócio, estratégia e criatividade a quatro mãos para um lançamento grandioso, no momento certo. Essa ideia nos rendeu a vitória da concorrência e agora vem coroar um momento histórico da gestão da Cemig”.

Pesquisas em neurociência revelam que, na publicidade, a emoção tem um efeito mais duradouro do que a razão. No entanto, inovar na linguagem, por si só, não é suficiente — ela precisa ser relevante, gerar valor tangível e provocar impacto concreto, como destaca Lucas Souto, gerente de Marketing da Cemig: “Quando essa estratégia de comunicação está alinhada a objetivos de negócio bem definidos, a criatividade deixa de ser apenas inspiração e passa a ser um agente real de transformação”.

Enfim, este comercial reforça, mais uma vez, que a música na publicidade não é apenas um detalhe, mas um elemento essencial na construção de identidade, conexão e influência. Seja por meio de um jingle inesquecível, de uma canção icônica ou de uma trilha sonora emocional, o som tem o poder de transformar anúncios em experiências marcantes e memoráveis. E a Cemig soube aproveitar muito bem esses elementos em sua campanha.