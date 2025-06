Homens românticos e elegantes

A Foxton se inspirou na jornada que antecede o primeiro encontro, para criar uma coleção especial para o Dia dos Namorados. Com o slogan “Onde a gente se encontra”, a marca propõe um olhar afetuoso sobre o momento, apresentando o conforto e o estilo do alto inverno 2025 como um presente para a data que vai além do esperado. A coleção é um exercício de releitura da roupa masculina clássica em um mix com o estilo contemporâneo, surgindo desse match um look atual e único.



“Queremos estar presentes nos momentos que importam, nos pequenos gestos, na escolha da roupa. Essa coleção fala sobre reconexão com o próprio estilo, com o outro, com o tempo presente”, comenta Igor de Barros, diretor-criativo da marca.



Na campanha, dividida em três atos, a narrativa acompanha o homem Foxton desde os preparativos até o impacto da chegada. A escolha da roupa e o caminho até o encontro são tratados como parte da construção do momento. Estrelada pelo ator e produtor de conteúdo Ricardo Sarkis, a campanha retrata com leveza e autenticidade essa jornada. É nesse intervalo entre expectativa e presença que a marca insere suas peças, pensadas para quem quer se vestir bem, mas sem abrir mão do conforto e da autenticidade.



A estação mais fria do ano chega trazendo tons terrosos, como castanho, caramelo e verde-escuro, que remetem ao calor em meio ao frio. Os tecidos encorpados – veludos cotelê, malhas felpadas, jaquetas de nylon dupla face – criam uma proposta tátil e versátil, pensada para atravessar os diferentes momentos do dia com elegância e funcionalidade. É uma moda que abraça, que aquece, que acompanha.



As peças carregam a intenção de estar presente nos momentos especiais, seja em um encontro marcante ou na rotina do dia a dia. Claro que ele pode se produzir para o “date”, mas sõe otimas opções para presentear os namorados.