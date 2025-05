PERFIL VITORIOSO

A agência Perfil 252 venceu sua segunda disputa entre as cinco empresas que atendem o Governo de Minas, de acordo com o novo modelo de contrato.

A conquista reforça a expertise da agência na comunicação pública, que apresenta o conceito "Saúde Mais Pertim" para destacar avanços na saúde pública em Minas Gerais. As peças mostram desde novos postos de saúde até a ampliação do SAMU e a redução da fila de cirurgias. A comunicação enfatiza como essas ações trazem os serviços para mais perto da população.



SEGMENTAÇÃO

O foco da divulgação está nos novos hospitais regionais de Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas e Governador Valadares, que serão entregues à população em 2026. Com base em dados de pesquisa, a agência desenvolveu uma estratégia de segmentação de mensagens com foco nos públicos que mais utilizam e se beneficiam do serviço público de saúde, para deixar claro que saúde em Minas está mais acessível e eficiente.



REGIONALIZAÇÃO

A campanha aposta na linguagem mineira e na contação de causos para conectar o público. A história de uma família ilustra os benefícios dos investimentos na saúde. A regionalização e a segmentação estratégica dos conteúdos foram fundamentais para o sucesso da campanha, pois os conecta através do sotaque, da informalidade, da ternura e dos personagens familiares.



APAN

Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN) promove, valoriza e divulga produções audiovisuais protagonizadas por pessoas negras. A instituição trabalha para fortalecer a presença desses profissionais no mercado e fomentar a diversidade no setor. Seu objetivo é ampliar oportunidades e reconhecimento para narrativas que refletem a identidade e vivências negras. Com ações estratégicas, busca transformar o cenário audiovisual brasileiro.



CAMPANHA

A APAN apresentou no Festival de Cannes um manifesto pela Reparação Histórica no audiovisual. O vídeo da campanha, exibido em painéis do evento, questiona os apagamentos impostos às produções de pessoas negras e indígenas no Brasil. A mensagem é clara: ação afirmativa não é privilégio, é reparação histórica. O impacto segue reverberando, reforçando a importância da inclusão e valorização dessas narrativas. Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=RGTmChOXS3Q



AMIHLA 2025

O Congresso AMIHLA 2025 – Desafios da Hotelaria promete ser um grande marco para o setor hoteleiro em Minas Gerais. O evento acontece dias 4 e 5 de junho, no Centerminas Expo, com expectativa de reunir mais de 2 mil participantes. Além de palestras com especialistas renomados, como Lizete Ribeiro, Alejandro Moreno e Waléria Fenato, o congresso abordará temas essenciais como multipropriedade, inteligência artificial e inovação na hotelaria.