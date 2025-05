Para atividade física

As marcas de roupas esportivas de alta performance, All Most Vintage – marca própria do Gallerist – e a Lauf Sports, lançaram, no último dia 15, uma coleção que reflete o conforto e a leveza dos looks universitários esportivos da década de 1980.

“Essa coleção é fruto de uma sintonia imediata entre as marcas. Pela primeira vez a Lauf explorou o universo vintage e a All Most Vintage se aventurou no mundo esportivo. Estamos muito animadas com o resultado. As peças conversam entre si e formam um ciclo atemporal de estilo e funcionalidade”, afirma Luiza Ortiz, diretora-criativa da All Most Vintage.

Por meio de uma pesquisa do vestuário e comportamento de musas inspiradoras que marcaram a década, como Lady Di, a aposta da parceria está nos tons invernais como bordô, verde-musgo e azul-marinho, que destacam o lado vintage e se contrapõem com pontos de cores mais claras, como o branco e o bege.

A coleção completa conta com tops, leggings, shorts, bermudas ciclistas, jaquetas parkas, moletons, conjuntos atoalhados, bonés e pochetes. Segundo Anna McDowell, sócia da Lauf, a coleção se inspira no passado, se alinha ao presente e se projeta para o futuro. As peças são atemporais, “é um resgate da história da moda que se transforma nesta parceria”