"Moldados como Aço"





O filme "Moldados como Aço", que conta a história centenária da Gerdau, terá mais duas exibições gratuitas neste mês de maio no cinema do Minas Tênis Clube. As sessões abertas ao público ocorrerão nos sábados 24 e 31 de maio, às 10h. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema.



Trajetória Histórica



Produzido pela Giros Filmes e dirigido pelo cineasta Belisário Franca, o filme retrata a trajetória centenária da Gerdau, desde sua origem como uma pequena fábrica de pregos fundada pelo imigrante alemão João Gerdau, em Porto Alegre, até sua consolidação como uma das principais referências da indústria do aço no mundo.



Reality Serasa



Já a Serasa lançou o reality "Até que os boletos NÃO nos separem", que acompanha quatro casais em diferentes fases do casamento. Os episódios são lançados semanalmente no YouTube e mostram como organizar a festa dos sonhos sem comprometer a saúde financeira-evitando que o dia do "sim" se transforme no pesadelo das dívidas.



Bom Humor



Com leveza, mesmo ao abordar relatos mais difíceis, o reality da Serasa reforça que a organização do casamento só se sustenta com o uso responsável do crédito. A produção expõe o lado menos romântico das cerimônias e revela os custos envolvidos na celebração.



Arena MRV



Após a troca do gramado, a Arena MRV reabriu seus portões com uma outra novidade que promete elevar ainda mais o padrão de atendimento ao público. A esplanada, espaço de convivência entre torcedores e visitantes, ganhou uma nova operação de Food Containers, iniciativa da GSH Live, operadora de alimentos e bebidas da Arena MRV e referência nacional em catering e hospitalidade para estádios e grandes eventos. As operações começaram no último domingo e tiveram ótima recepção do público.



RD STATION



A coluna de 11 de maio destacou a reportagem "Publicidade reinventa a emoção no Dia das Mães", que aborda o impacto da Inteligência Artificial no marketing de varejo em datas sazonais. Para reforçar essa transformação, a reportagem analisou dados da pesquisa Panorama de Marketing e Vendas 2024 (https://www.rdstation.com/pesquisas/panorama-marketing-vendas-2024/), realizada pela RD Station-líder em soluções de tecnologia para Marketing Digital, Vendas e Atendimento na América Latina.



CORREÇÃO



No entanto, o texto comete um equívoco ao citar Erick Buzzi como "líder do estudo". Buzzi, Country Manager da Botmaker no Brasil, empresa de tecnologia que oferece uma plataforma de inteligência artificial, comenta, em outra reportagem, com precisão, o avanço da IA, que auxilia no mapeamento dos padrões de comportamento do consumidor, permitindo antecipar demandas e entregar mensagens com alto grau de personalização em escala. Porém, reforçamos que nem ele nem a Botmaker lideraram a pesquisa citada. Pedimos desculpas pelo equívoco e destacamos a relevância das contribuições dessas empresas para análises tão consistentes, reafirmando nosso compromisso com a precisão das informações apresentadas.