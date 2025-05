De volta ao Brasil

A Replay, referência mundial em jeanswear premium, retorna ao mercado brasileiro e lança seu e-commerce. Isso permitirá a chegada da marca em todas as cidades brasileiras. A grife italiana se prepara para a reabertura de sua flagship em São Paulo. Sob o comando do Grupo AMC Têxtil, a marca segue a estratégia de fortalecer sua presença no segmento premium e de consolidar sua atuação também no mercado de atacado. A proposta é abrir lojas próprias e franquias, priorizando capitais e grandes centros urbanos. Após encerrar sua última operação com 130 pontos de venda, a marca pretende triplicar essa presença já no primeiro ano, com uma expansão robusta no atacado.

Alex Avelan/ Divulgação



Signos que brilham

Inspirada nas trends que invadem as redes sociais, Letícia Manzan lançou uma coleção cápsula, limitada, inspirada no horóscopo ocidental. Em uma leitura casual do universo místico, a linha traz t-shirts brancas e coletes jeans com pedrarias bordadas à mão – especialidade da estilista mineira. Cada peça é personalizada para um dos 12 signos do zodíaco. A ideia da coleção surgiu principalmente a partir da febre astrológica nas redes sociais, onde o tema tem ganhado cada vez mais espaço entre criadores de conteúdo e jovens consumidores. Uma pesquisa da EduBirdie realizada em 2024 mostra que 80% da Geração Z acredita em horóscopos. Já um levantamento da The Harris Poll, no mesmo ano, aponta que 70% dos americanos recorrem à astrologia como forma de orientação em tempos difíceis.

Divulgação



Shampoo a seco

A Briogeo, marca referência em haircare clean, lançou no Brasil do Dry Shampoo Puff, um shampoo a seco em pó com aplicação precisa e sem aerossol, ideal para retoques rápidos ao longo do dia. O produto chegou com exclusividade na Sephora. Com o conceito “Raízes oleosas, desaparecem em uma nuvem!”, o Shampoo a seco foi desenvolvido para quem busca praticidade. Sua fórmula ultrafina e livre de talco, absorve o excesso de oleosidade sem ressecar o couro cabeludo, enquanto o complexo energizante com biotina ajuda a fortalecer os fios e estimular o couro cabeludo. O grande diferencial está no seu aplicador em puff, que permite uma aplicação direcionada e sem desperdício — ideal para retoques na raiz ao longo do dia, inclusive em áreas mais finas ou com fios grisalhos, graças à versão translúcida e a versão com cor, que se adaptam a diferentes tons de cabelo.