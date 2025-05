CENPHUB EM BH

O CenpHub, evento do Fórum de Autorregulamentação do Mercado Publicitário, foi realizado pela primeira vez em BH. O encontro reuniu anunciantes, veículos de comunicação, agências e elos digitais para debater inovação e tendências. O objetivo foi estimular relações comerciais equilibradas e sustentáveis no setor.



DESAFIOS

O evento abordou os desafios de como equilibrar resultados imediatos e construção de marca, além de sustentabilidade e confiança nas relações comerciais. O impacto da hiperfragmentação no consumo de mídia foi um dos temas debatidos que mais chamou a atenção, considerando o avanço das TVs conectadas e o protagonismo dos celulares. Estratégias para otimizar investimentos e engajamento também estiveram em pauta.



GERDAU EM CARTAZ

A Gerdau lançou o filme "Moldados como Aço", que conta sua trajetória centenária. A produção estreou no cinema do Minas Tênis Clube e terá sessões gratuitas em maio. O documentário destaca o espírito empreendedor da empresa e sua evolução ao longo dos anos. Com direção de Belisário Franca, o filme apresenta entrevistas com membros da família Gerdau e colaboradores. A obra reforça o compromisso da empresa com inovação e impacto social.



EXIBIÇÃO

Além de Belo Horizonte, o filme será exibido gratuitamente em outras cidades mineiras. Ouro Preto, Ouro Branco, Divinópolis e Conselheiro Lafaiete terão sessões especiais. As exibições acontecem em diferentes datas ao longo de maio. O objetivo é fortalecer a conexão da marca com a sociedade e valorizar sua história. A produção também está disponível no canal da Gerdau no YouTube.



CULTURA COM ESTILO

A Leitura e a Constance se uniram em parceria inédita para promover educação e cultura. A iniciativa busca conectar estilo e conhecimento. Para a Leitura, livrarias são espaços culturais que vão além da venda de livros. São locais onde as pessoas podem tomar um café, conhecer novas amizades e explorar histórias. Marcus Teles, presidente da Leitura, destaca que nada substitui o cheiro e a experiência de folhear um livro. Rafael Martinez, Head de Marketing, reforça que cada visita deve ser uma oportunidade de encantamento.



SONHOS E HISTÓRIA

Já a Constance acredita que cada par de sapatos carrega sonhos e histórias. Segundo seu fundador, Cassio Noronha, o conhecimento é essencial para crescer e transformar. A collab com a Leitura expande essa visão, conectando moda e literatura. A marca celebra a imaginação e a jornada de aprendizado. O objetivo é unir estilo e palavras em um movimento inspirador.



VIVER

A Viver Comunicação e Marketing produziu a nova campanha da Jequitinhonha Alimentos. A agência mineira cuidou da concepção criativa, roteirização e gravação dos vídeos. O ator Jackson Antunes protagoniza a campanha, trazendo emoção e conexão com as raízes mineiras. A ação celebra os 28 anos da marca e reforça o sentimento de afeto e saudade. O tema central é "A experiência marcante do sabor de voltar para casa".