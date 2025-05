Força do tricô mineiro

Chega o outono e o tempo esfria pode esperar que em breve chega a tradicional Feira de Malhas de Tricô Sul de Minas com as peças para aquecer o inverno com preços pra lá de especias. E o que pouco gente sabe, nas últimas edições os expositores surpreenderam trazendo coleções fashions, que podem ser usadas em almoços e coquetéis, e muitos looks em linha mais leve para serem usados o ano todo.



Para aproveitar o Dia das Mães a feira começou na última sexta-feira, e fica no Minascentro até o dia 18. Vale ressaltar que vai abrir hoje, domingo, ótima oportunidade para quem deixou o presente para última hora. São cerca de 100 expositores das cidades de Jacutinga, Monte Sião, Andradas e Ouro Fino, cidades reconhecidas nacionalmente como o berço do tricô brasileiro. O evento reúne o que há de melhor em qualidade e estilo em tricô, lã e couro, além de apresentar uma variedade de acessórios das tradicionais confecções mineiras. Os visitantes poderão conferir as tendências e lançamentos que vão marcar o inverno 2025, em uma mostra que valoriza a tradição artesanal e a criatividade da moda produzida no interior do nosso estado.



Consolidada como uma das principais vitrines da moda de inverno no país, a feira espera atrair cerca de 50 mil visitantes. O evento celebra o talento e a tradição das malharias mineiras, oferecendo ao público uma moda atemporal, com qualidade e preços acessíveis. “A tradição do tricô, que é a essência da nossa feira, se renova a cada edição com a inovação trazida pelas confecções. As peças são versáteis e duráveis, produzidas com extremo cuidado por pequenas, médias e grandes malharias. A produção une tradição artesanal e inovação tecnológica e é um dos pilares da economia do Sul de Minas, movimentando a região, gera milhares de empregos diretos e indiretos e fortalece os negócios familiares”, destaca Dayhana Nicoleti, produtora de moda e coordenadora da feira.

Divulgação



Nesta edição, a Feira promove o Concurso Minuto de Moda, um convite para que visitantes, criadores de conteúdo e influenciadores transformem o tricô no grande protagonista de vídeos criativos, autênticos e cheios de estilo. Serão sorteados vídeos de até 60 segundos produzidos nas instalações da feira com peças de tricô. “Pode ser um desfile, uma transformação de look, um tutorial, uma performance artística ou até uma contação de história”, ressalta Dayhana. A postagem deve ser feita no feed do Instagram, com o perfil aberto (público) durante todo o período da feira. É obrigatório marcar a @feirademalhasdetricosuldeminas como colaborador na publicação. Cada participante pode inscrever apenas um vídeo e, ao postar, autoriza o uso de sua imagem e conteúdo para a divulgação do concurso. As inscrições abriram na sexta, 9, e seguem até sexta-feira, dia 16 de maio, às 20h. O anúncio dos vencedores e as premiações acontecerão no sábado, dia 17 de maio, às 12h. Serão sorteados três vídeos de forma aleatória e 3 vídeos por engajamento. O prêmio será de R$ 500,00 em vale-compras para cada um dos seis ganhadores.



Outra novidade será a realização de lives de vendas, que se consolidou como uma estratégia de marketing eficaz que conecta marcas e consumidores de forma dinâmica, original e interativa. Ao oferecer uma experiência de compra em tempo real, as transmissões ao vivo impulsionam as vendas de maneira imediata e fortalecem o relacionamento com o público.



O público poderá ainda saborear o melhor da gastronomia regional em uma ampla praça de alimentação, que reúne opções variadas como embutidos, queijos e vinhos, espetinhos, massas, doces artesanais, biscoitos amanteigados e o tradicional macarrão na chapa.



A produção de malhas de tricô é hoje o grande motor econômico do Sul de Minas Gerais, consolidando a região como referência nacional no setor têxtil. Responsável por abastecer grandes magazines, lojistas, turistas e comerciantes de diversas partes do país, essa atividade movimenta as cidades de Jacutinga e Monte Sião, onde cerca de 70% da população atua direta ou indiretamente nas confecções. Como destaca Dayhana, a feira em BH reforça ainda mais esse ciclo de crescimento, impulsionando a geração de receita e empregos.



Assim como nas edições anteriores, a Feira de Malhas reafirma seu compromisso social e, nesta edição, vai doar 2 mil agasalhos adultos e infantis ao Servas (Serviço Social Autônomo), instituição sem fins lucrativos que promove programas e ações voltados à inclusão social e ao voluntariado. Os agasalhos serão distribuídos pelo Servas entre entidades assistenciais de Belo Horizonte.



Neste ano, Dayhana Nicoleti foi agraciada com a Medalha Sarah Kubitschek, concedida pelo Servas. A honraria, entregue pela presidente Christiana Renault, reconheceu pessoas que se destacam na promoção do bem-estar social, no combate à pobreza e na proteção de populações vulneráveis em Minas Gerais.

SERVIÇO

Feira de malhas de tricô sul de minas



Data: 9 a 18 de maio

Local: Minascentro (rua Guajajaras, 1.022, Centro)

Horário: Segunda a sexta, das 13h às 20h; feriado, sábados e domingos, das 12h às 20h

Ingresso: retirado gratuitamente por meio de cadastro no site do evento www.feirademalhassuldeminas.com.br.

Mais informações: Facebook: dynamicaeventos | Instagram: @feirademalhasdetricosuldeminas