REJUVENCER SEM QUÍMICA

Quando se fala em saúde e beleza, é inevitável mencionar a pele e a passagem do tempo. É a partir dos 25 anos que se começa a perder colágeno, a substância responsável pela sustentação de tecidos no corpo. Isso significa que é nesse período, ou antes mesmo dele, que devemos iniciar os cuidados de pele para manter a aparência jovem e saudável em dia. Mas nem sempre utilizar química ou procedimentos estéticos é necessário. A marca de produtos veganos e naturais Phytoervas criou uma linha completa para os cuidados diários do rosto, contemplando: sabonete facial, sérum, esfoliante, água micelar, tônico e hidratante com proteção solar FPS50. Creme Facial Antissinais, Serum Facial Clareador, Hidratante com proteção solar 50 FPS e Tônico Adstringente.



Alfaiataria

A Oficina promete transformar o guarda-roupa do homem contemporâneo com matérias-primas inteligentes. Blazer que não amassa, camisa social com regulação térmica, peças de costume que podem ir à máquina de lavar, calça que não cria vincos depois de um dia de ponte aérea. Esse é o guarda-roupa de um consumidor que busca praticidade e funcionalidade sem perder a elegância. A Oficina chegou com força a esse mercado. Investe em tecidos tecnológicos desde 2016, acompanhando a mudança de comportamento mundial, e agora lança sua primeira coleção completa confeccionada com materiais inteligentes.

Jeans elegante

Letícia Manzan comemora 10 anos de marca e está com uma coleção que vai desde a moda casul chique até a festa. Destaque para a elegante calça wide leg jeans, enriquecida com bordados em pérolas que formam delicadas flores. O corte amplo proporciona conforto e um caimento fluido, ideal para qualquer ocasião, desde um passeio casual até eventos mais sofisticados.