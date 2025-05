A nobreza está mais próxima de você do que imagina, e isso pode ser visto no livro “O código da nobreza: a provocante jornada da essência humana”, que apresenta um verdadeiro diálogo filosófico que discute questões éticas, sociais e culturais contemporâneas na visão do empresário, escritor, palestrante e educador empresarial Roberto Tranjan.



Muitas pessoas acreditam que a vida é uma constante busca por conforto. Que todas as nossas escolhas devem estar pautadas nisso, em aconchego e bem-estar. Há também quem acredite que muitos jovens se cansam facilmente e evitam o trabalho. Outros acreditam que a tradição que os mais velhos querem manter é, tantas vezes, considerada um atraso pelos mais jovens. E há ainda os que defendem que, se você busca uma vida mais próspera, a inteligência artificial é imprescindível.

A Buzz Editora lançou o livro de Roberto Tranjan, ideal para os amantes do seu best-seller anterior: “O velho e o menino”.



A obra apresenta conexão perfeita de negócios com literatura e filosofia. Elogiada por críticos e leitores, a escrita do autor é muito fluida, acessível e, ao mesmo tempo, lírica.



Roberto Tranjan constrói o firme propósito de desenvolver uma cultura ética, humana e próspera no trabalho e nos negócios. Ele iniciou sua trajetória empreendedora há mais de 30 anos, criando o processo de educação empresarial Metanoia. Com esse método, apoia empresários, líderes e profissionais a expandirem o campo de visão e ampliarem competências para realizar negócios, empreendimentos e projetos com propósito e resultados.

