Vinho inspira moda

Com uma proposta moderna e clássica ao mesmo tempo, a Niini foi fundada por Carol Celico há três anos com lançamentos mensais de coleções que se completam. O estilo atemporal da marca atende a uma gama de tamanhos que vai do 32 ao 44. Pelo menos 30% de cada coleção apresenta peças genderless, mostrando que a Niini veste uma diversidade de faixas etárias, gêneros e tamanhos.

Lançamento, a Niini apresenta a coleção Bleu Collection Henrique Falci/divulgação



Após esses primeiros três anos da marca paulista, a fundadora e diretora-criativa se sentiu pronta para expandir e passar a atender lojas multimarcas em outros estados e selecionou a dedo as lojas para representá-la. Em Belo Horizonte, a escolhida foi a Zezé Duarte, conhecida pelo bom gosto, estilo e qualidade das grifes que revende.



No lançamento, a Niini apresenta a coleção Bleu Collection, inspirada nas paisagens de vinícolas e na produção do vinho e traduz nas estampas esse universo. A primeira cápsula foi conduzida pelo cenário da fabricação minuciosa da saborosa bebida, em um encontro da moda, natureza e sofisticação.

As peças se distribuem entre conjuntos de alfaiataria em gabardine feito inteiramente com lã, malhas creponadas e denim 100% algodão Henrique Falci/divulgação



“O ambiente para a produção do vinho se tornou a essência do processo criativo, dando sequência ao tema da coleção principal, ‘Brunello’, que trouxe a bebida ao universo da marca. Desta vez, a coleta das uvas e o trabalho artesanal para transformá-las em vinho foi traduzido em designs de cortes retos e estratégicos que demarcam a silhueta, somados à paleta de cores que reflete a paisagem tradicional das vinícolas”, conta Carol. “A Bleu Collection representa o amadurecimento, a atenção aos detalhes e a qualidade.”



As peças se distribuem entre conjuntos de alfaiataria em gabardine feito inteiramente com lã, malhas creponadas e denim 100% algodão. Na versatilidade clássica da marca, a coleção apresenta t-shirts, camisas, saias, calças, blazer, colete, tules e vestidos fluidos para composições em qualquer estação. As cores levam influência do ambiente natural da produção do vinho em sua melhor condição, em um mix de off white, marrom, preto e azul, protagonista da linha. Representando o solo, o clima e o céu, esses tons são responsáveis pelo melhor cultivo das uvas e, na coleção, pela melhor confecção das peças.