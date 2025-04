Leveza e sofisticação para a meia-estação

Desde que foi fundada em 1873, a Levi Strauss & Co. lançou os jeans que se tornaram uma das roupas mais reconhecidas do mundo. A primeira peça, como conhecemos hoje, foi a calça de trabalho reforçada com rebites, patenteada em 20 de maio de 1873 pela empresa. Foi essa calça jeans que capturou a imaginação e a lealdade das pessoas por gerações e fez dela a eterna peça ícone mundial e ainda evoliu criando outras peças como jaquetas, camisas, macacões, saias, bermudas, shorts.

Coleção de inverno 2025 Levi's Levi´s/Divulgação



Essa calça foi inicialmente utilizada por trabalhadores, como mineiros, devido à sua resistência. Antes disso, o tecido denim, usado para fazer o jeans – originário de Nîmes, na França, no século 18 –, era utilizado para roupas de trabalho e uniformes de militares e de marinheiros só que tingidos de marrom. Hoje, a linha de jeans e acessórios da Levi's está em mais de 110 países.



A coleção outono 2025 lançada pela Levi’s traz o linho e o denim em perfeita combinação. A proposta une a leveza e sofisticação do linho ao denim clássico da marca, trazendo itens ideais para os dias de meia-estação. Com construções mais leves, a coleção apresenta versões repaginadas de camisas, calças e sobreposições tanto para o público feminino quanto masculino. Tudo pensado pra quem quer manter o jeans na rotação mesmo nos dias mais fresquinhos.



O denim Levi’s é um clássico atemporal. Para o outono, a marca apresenta uma nova abordagem para manter o conforto e a leveza nos dias de temperaturas amenas, em peças versáteis. São releituras de modelos clássicos, com um toque mais suave e caimento fluido. O linho, conhecido por ser um tecido natural, que respira, leve e de textura diferenciada, acrescenta um visual sofisticado ao denim. Com uma construção mais leve que o do jeans tradicional, os itens da linha garantem conforto sem abrir mão do estilo autêntico da marca.



Para as mulheres, a coleção inclui a clássica Ringo Camp Shirt, disponível em tons como Seeded State, Mincha Stripe Denim e Blonde Sister, além da Sonny Camp Shirt em Bright White e Romance from Peachy Ground. As peças de sobreposição trazem o charme do Sunrise Crochet Sweater e da Shrunk R&B Trucker – Luxury Trip Trucker. Já entre os destaques em denim, estão o Bustier Jumpsuit e as calças Straight, apresentadas nas lavagens Stop Faking, Luxury Trip e Sonic Timber Trek.



Para os homens, a linha traz opções de jeans que unem conforto e estilo, incluindo o 505® Sloogie Straight em lavagens como Vintage Khaki, Light Laundry e Aquarius Light. Além disso, a coleção conta com camisas Authentic Button Down em tons como Blue HMB Wash, Bright White, Turow Twin Vintage Indigo e Butter Pank Portobee, além das polos Authentic Gar Polo Tee em Steam Blue, Bright White, Vintage Khaki e Mineral Black.