Conquistando Milão

A maior e mais prestigiada feira de design do mundo, o Salone del Mobile de Milão, realizado de 8 a 14 deste mês, abriu espaço para lançamentos de marcas brasileiras. O resultado não poderia ser diferente: arrasamos, afinal, o que não falta por aqui é criatividade, e os designers souberam unir talento inato, identidade cultural e inovação. A presença do Brasil no evento reforça o protagonismo do design nacional e sua capacidade de dialogar com tendências globais, consolidando-se como referência em qualidade e originalidade. Conheçam os cinco destaques que brilharam em solo italiano.



1. Chaise Fly – Assinada pela arquiteta e designer Fernanda Marques, a Chaise Fly integrou a mostra Chuva do Caju, com curadoria de Bruno Simões, durante o Fuorisalone em Milão. A peça, que venceu o European Design Awards, reafirmou o prestígio do design brasileiro no cenário internacional em parceria com a Breton.



2. Poltrona Mauna – O designer Ronald Sasson criou a peça para a Tecline, empresa com mais de 20 anos de expertise no mercado de mobiliário, que apresentou uma coleção exclusiva inspirada em paisagens naturais icônicas ao redor do mundo na Piloto Milano. Com edição limitada a apenas 10 unidades, a poltrona Mauna foi inspirada nas montanhas mais altas do mundo, enquanto a Kili homenageou o Kilimanjaro, refletindo sua imponência. Cada peça traduziu essa grandiosidade por meio de um design minimalista.



3. Poltrona Solta – Crystian Freiberger, designer autodidata e ganhador do Gold A' Design Award na categoria Design de Móveis, apresentou a Poltrona Solta, criada para o projeto Brazilian Furniture. A história da peça teve início na fábrica da Bell’Arte, quando uma antiga concha de fibra chamou a atenção do olhar inquieto do designer. Desse reencontro com o passado nasceu a poltrona Solta. Reinterpretada com novas proporções, ela propõe um conforto que vai além da ergonomia. O assento reúne espumas de diferentes densidades e cortes, cuidadosamente selecionadas para criar uma experiência tátil envolvente. No topo dessa composição, um generoso enchimento de microfibra acolhe o corpo com suavidade, como um abraço silencioso.

Divulgação

4. Poltrona Bergamota – A Salva marcou presença pelo segundo ano no Fuorisalone, apresentando a poltrona Bergamota, com um design autoral de Samuca Gerber. A peça, inspirada no fruto típico do Rio Grande do Sul, traduz em sua forma volumosa e aconchegante a tradição e os momentos de encontro proporcionados pela bergamota, tão presente nos invernos do estado. Seu design reproduz os gomos característicos da fruta descascada, proporcionando um convite ao relaxamento.

Poltrona Bulbo, por Eduardo Trevisan Divulgação



5. Poltrona Bulbo – Criada por Eduardo Trevisan, a peça que fez parte da Exposição Chuva de Caju explora a robustez natural da madeira maciça Tauari em contraste com a suavidade do design e do revestimento em tecido de matéria-prima orgânica. Com volumes generosos e linhas bem definidas, Bulbo traduz o equilíbrio entre resistência e acolhimento, tornando-se um símbolo de conforto. Pensada para espaços que demandam presença marcante, a poltrona reflete a dualidade entre funcionalidade e beleza visual, característica do trabalho de Trevisan, criador de móveis que transformam o ambiente.