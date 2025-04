Páscoa: tempo de libertação

Hoje é Páscoa, uma importante data do calendário religioso cristão que, depois da vinda de Jesus Cristo, passou a celebrar a memória de sua crucificação e ressurreição. O que pouca gente sabe é que a primeira Páscoa ocorreu quando o povo judeu foi liberto da escravidão na qual vivia no Egito, guiados por Moisés, data comemorada até hoje pelos judeus.



A palavra páscoa significa pass over, ou seja, passar por cima. Isso vem de quando os judeus eram escravos no Egito e Deus os libertou. Para isso, usou Moisés, e como o Faraó não atendeu ao pedido de seu irmão de criação, o Criador enviou 10 pragas até que Faraó autorizasse a saída do povo judeu. Como ele não se rendeu a nenhuma das outras nove pragas, o Eterno enviou a última delas que foi a morte de todos os primogênitos, de todas as casas. Mas Deus disse ao seu povo que deveriam pegar o sangue de um cordeiro sem mácula, e passar no umbral das portas de suas casas, e quando o anjo da morte viesse, veria o sangue, e passaria por cima (pass over) de todas as casas que tivessem a marca do cordeiro. E o povo foi libertado no dia seguinte, e saiu do Egito. Esta foi a primeira Páscoa.



A segunda Páscoa, que é a definitiva, foi a da vinda de Jesus, o filho de Deus. Jesus veio ao mundo como homem, para dar exemplo para nós, morrer na cruz, derramar seu sangue para nos salvar e nos perdoar de nossos pecados, vencer a morte ressuscitando no terceiro dia e todo aquele que crer nele e aceitar a Jesus como salvador de sua vida, será salvo e será liberto de seus pecados, sendo reconciliado com Deus.



Esta é a libertação definitiva. E é este sacrifício de Jesus, tão doloroso para Ele, mas tão cheio de amor por nós, e tão maravilhoso, porque viveu nesta terra sem nunca ter sido contaminado pelo pecado, que venceu o pecado na cruz. Na sexta-feira foi o dia de sua crucificação, e hoje, comemoramos o dia que Ele venceu a morte, ressuscitou, domingo de Páscoa.



Vamos celebrar por que a cruz está vazia, nosso Senhor Jesus Vive!

