A Mixed promoveu desfile em Sampa com mães e filhas desfilando a coleção inverno “Nossa Terra, Nutrindo Raízes”. Inspirada na natureza, a campanha reforça o envolvimento e o contato das crianças com o meio ambiente, traduzindo essa conexão em peças fashionistas e cheias

de significado.

Maria Filó lançou o alto inverno 25 durante a reinauguração da sua loja Divulgação

Alto Inverno

Maria Filó lançou o alto inverno 25 durante a reinauguração da sua loja no JK Iguatemi, em São Paulo, com coquetel para clientes, imprensa e amigos, com a presença da diretora-criativa Maria Rita e Erick Figueira de Mello, do Estúdio Figueira. A coleção revela o espírito livre de quem vive de forma autêntica. Segundo Maria Rita o alto inverno nasceu de um desejo de resgatar a sensação gostosa de peças atemporais, que trazem boas lembranças. As peças combinam fluidez e naturalidade, com estampas reinventadas que coordenam clássicos como o Animal Print, o Paisley e o Liberty com novas padronagens. A alfaiataria se atualiza com cortes que equilibram estrutura e leveza, enquanto vestidos longos e fluidos e tricôs encorpados trazem sofisticação atemporal. A cartela de cores da coleção passeia por tons pastel suaves, terrosos e neutros clássico.

A nova coleção Summer 25 da marca francesa Vilebrequin Divulgação



Frio porn aqui, verão lá

A nova coleção Summer 25 da marca francesa Vilebrequin, a marca comemora o verão europeu com referências do universo das discotecas e das festas icônicas em Saint-Tropez dos anos 1970. Oferece opções para o pós-praia com shorts leves, vestidos fluidos e peças que transitam com elegância entre o dia e a noite. As sungas e bermudas masculinas ganham um toque especial com jacquard broché e estampas exclusivas.