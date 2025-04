Prazer, dieta SirtFood

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

O tempo todo novas dietas são criadas e popularizadas. A Sirtfood, criada por pesquisadores britânicos, no entanto, se destacou há alguns anos com o emagrecimento da cantora inglesa Adele, mas não atingiu nenhum tipo de protagonismo de fato no universo da nutrição mineira. Junia Bethonico, nutricionista e proprietária da clínica Saúde com Prazer, afirma ter conhecido essa dieta em um congresso há cerca de um ano e meio e, desde então, trabalhou no desenvolvimento de uma estratégia embasada nela para seus pacientes.

O uso de ingredientes naturais é um aspecto interessante da dieta Pixabay



A nutricionista explica que a sirtuína, que inclusive dá nome a essa dieta, é uma proteína que já existe no nosso corpo, mas que pode ou não ter sido ativada. As sirtuínas, quando ativadas, contribuem com a longevidade, a melhora do metabolismo e, consequentemente, o emagrecimento e a queima de gordura.



Com o objetivo de ativar essas proteínas, a SirtFood se baseia em alimentos ricos em estimulantes ou ativadores dela, além da restrição calórica. Em uma primeira fase, a dieta é mais restritiva e de baixa caloria, em seguida, há uma flexibilização maior e adequação para o estilo de vida e preferências alimentares de cada um.



O uso de ingredientes naturais é um aspecto interessante da dieta. Além de contribuir para a reeducação alimentar, esses alimentos oferecem outros diversos benefícios ao paciente, como a diminuição de processos inflamatórios e como resultado, uma redução dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas.



“Às vezes um paciente chega e fala: 'Doutora, eu quero tomar suplemento’. Eu questiono o por quê. Afinal, para quê suplemento se na comida já tem tudo que precisamos”, diz Junia, ressaltando a importância de priorizar ingredientes naturais nas dietas. Alguns exemplos de alimentos ricos em estimulantes de sirtuína são castanhas, tâmara, morango e frutas vermelhas no geral, cúrcuma e cogumelos.



Alimentos restringidos em outros tipos de dieta são permitidos na SirtFood. O chocolate amargo e até mesmo o vinho tinto podem ser englobados em um plano alimentar baseado nessa dieta, afinal, esses itens estimulam as sirtuínas.

Assim como qualquer outra dieta, principalmente com restrição calórica, a SirtFood deve ser adequada e individualizada. O acompanhamento e a orientação do profissional de saúde é altamente recomendado.



Kit de refeições

Pensando em atrelar saúde e praticidade na rotina dos pacientes, Júnia desenvolveu a Sirt Box, um kit com refeições prontas e congeladas para cinco dias de dieta. Desde o shot que antecede o café da manhã até a ceia após o jantar, as opções são pensadas para agradar o paladar e, claro, ativar as sirtuínas.



Bethonico indica o kit para a fase inicial da dieta. Para dar continuidade nas semanas seguintes, a recomendação é agendar uma consulta para desenvolver um plano alimentar rico em ativadores de sirtuína, mas com caloria e quantidades específicas para o corpo e as necessidades de cada um.

A nutricionista destaca que, assim como faz em seus atendimentos, preza por refeições gostosas além de saudáveis. Alguns exemplos de pratos do kit destinados ao almoço são a moqueca de palmito pupunha e o filé de saint peter ao molho de capim limão. A sopa de lentilha, shimeji e açafrão é uma de suas favoritas e segue a linha de unir sabor a excelentes propriedades nutricionais.



“Sabe quando você faz dieta e na hora de dormir sente um vazio na barriga e acaba comendo muito? Eu pensei nisso na estratégia da Sirt Box, por isso elaborei opções de ceia que mais parecem sobremesas”, conta. O cajuzinho feito com tâmaras e a mousse de cacau à base de tofu são alguns desses produtos que surpreendem quem os experimenta.

Para ativar as sirtuínas em casa

Quem quiser pode preparar receitas ricas em ativadores de sirtuína em casa. Esses pratos, além de auxiliarem no emagrecimento, também são benéficos para a saúde e bem-estar dos pacientes, tendo em vista que usam ingredientes naturais e de alto valor nutricional. Júnia Bethônico separou três receitas ricas em alimentos que estimulam as sirtuínas. Confira:

Couve flor ao forno

Ingredientes: 1 couve-flor, azeite ou manteiga ghee, cúrcuma, sal, alho, pimenta-do-reino e

papel-manteiga.

Modo de preparo: Besunte a couve-flor com azeite ou manteiga, depois salpique a cúrcuma até que fique bem amarelinha. Adicione também um pouco de sal, alho, pimenta-do-reino e coloque o

vegetal em uma forma coberta com papel-manteiga. Asse a 180°C por 30 minutos.

Suco verde

Ingredientes: 1 folha de couve, 5 folhas de rúcula, 1 haste de salsa, 2 talos de aipo, 1 cm de gengibre, ½ maçã verde, 1/2 limão e 1/2 colher de chá de matcha.

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes com exceção do matcha e do limão. Despeje a mistura em um copo. Esprema o limão com a mão e acrescente o matcha ao suco desse limão. Depois, misture o suco de limão e o pó de matcha ao seu suco.

8 Shake proteico de

cúrcuma e banana

Ingredientes: 1 xícara de banana, 1 colher de sopa de cúrcuma, 1 colher de sopa de proteína de caseína ou whey protein ou proteína vegana e 1/2 xícara de leite vegetal.

Modo de preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador.