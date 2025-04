IA pode reforçar vendas no comércio de bairro

Estudos recentes destacam oportunidades não exploradas no comércio de bairro, que cresce exponencialmente a cada ano com o surgimento de novos empreendimentos imobiliários. Segundo pesquisa inédita da Yalo, plataforma inteligente de vendas, realizado no Brasil e em países da América Latina, 62,5% do potencial de vendas nesse setor ainda não é aproveitado devido a falhas de cobertura e comunicação entre as empresas de bens de consumo e os pequenos varejistas. Por outro lado, a pesquisa mostra que a IA pode ser uma aliada para superar essa deficiência de cobertura e aumentar o ticket médio em até 15%, recuperando as vendas perdidas. Segundo o relatório, essa tecnologia, juntamente com outras ferramentas, vai se transformar na chave para otimizar a cadeia de abastecimento e fortalecer a relação com o varejo de vizinhança.



A IA ajuda a melhorar a comunicação entre marcas e varejistas ao oferecer soluções como agentes inteligentes de vendas e análise em tempo real, permitindo que os lojistas acompanhem promoções de maneira mais ágil. Com isso, é possível não apenas ampliar os lucros, mas também estreitar laços com os comerciantes. O estudo aponta que a implementação da IA, análise de dados em tempo real e plataformas digitais omnicanal na estratégia comercial têm ajudado as empresas de bens e consumo a aumentar seu ticket médio em até 12% e a recuperar entre 5% e 8% das vendas perdidas devido à dificuldade de cobertura do território, onde um representante visita entre 20 e 60 lojas de bairro por dia. Fatores imprevisíveis, como trânsito, condições climáticas adversas ou problemas logísticos, combinados com a capacidade limitada das equipes de vendas, reduzem significativamente a cobertura e deixam entre 20% e 50% do comércio sem o atendimento necessário.



O relatório analisou a dinâmica de marcas, distribuidores e pequenos varejistas, com o objetivo de identificar os principais desafios na estratégia comercial de grandes indústrias de consumo massivo. Um dos achados mais relevantes do estudo é a dificuldade enfrentada pelos distribuidores/indústrias em promover aos comerciantes produtos específicos ou aumento do ticket médio de cada compra, uma vez que há carência na comunicação com os lojistas, resultando num baixo impacto de venda.



Outro desafio apontado pelo estudo é a pouca exposição e o mau posicionamento de produtos nos pontos de venda, que pode causar uma perda de até 15% do potencial de vendas. A incorporação de ferramentas digitais e soluções baseadas em IA possibilita uma abordagem mais estratégica, otimizando a apresentação de produtos e as interações comerciais.



A Yalo também detectou que entre 20% e 25% das lojas de bairro da carteira de clientes da indústria não recebem visitas, o que resulta em perdas significativas. Esse déficit não só afeta o volume de vendas da indústria, mas também coloca os varejistas de bairro em risco de ficarem sem estoque ou recorrerem aos concorrentes.



Para reverter essa situação, Manuel Centeno, co-fundador e General Manager Brasil da Yalo recomenda que as grandes marcas e distribuidores adotem novas tecnologias baseada em IA, como Agentes Inteligentes de Vendas, por exemplo, para se comunicarem melhor com o comércio de bairro. Com a adoção dessa tecnologia, os comerciantes podem ficar a par das promoções em tempo real por parte do representante, trazendo uma eficácia segmentada nas vendas, junto a um crescimento de até dois dígitos nos lucros totais. "Essas tecnologias podem contribuir significativamente para o aumento das vendas e para melhorar o relacionamento com as lojas. Como o próprio estudo mostra, a IA permite aumentar o ticket médio de venda entre 8% e 12% e esse é um dado que não se pode ignorar", enfatiza.



Outra opção que se destaca como estratégia revolucionária é o live commerce. Esse formato de transmissão ao vivo, no qual influenciadores demonstram produtos e interagem em tempo real com a audiência, tem transformado a experiência de compra. Estudo da agência MARCO em 14 países revela que os brasileiros estão entre os mais impactados pela publicidade digital no mundo. No Brasil, 73% dos consumidores já compraram algo influenciadas por personalidades digitais, evidenciando seu poder de engajamento.



Mas, como isso funciona? Durante as lives, marcas e influenciadores criam uma conexão direta com o público, apresentando produtos, esclarecendo dúvidas em tempo real e oferecendo promoções exclusivas, tudo enquanto o consumidor tem a oportunidade de comprar instantaneamente. É uma oportunidade para marcas personalizar suas mensagens e adaptar-se rapidamente às demandas do público, promovendo maior proximidade e transparência.



A integração da omnicanalidade às estratégias de live commerce é fator crucial. Ela conecta canais físicos e digitais, criando uma jornada de compra fluida e personalizada. Victor Okuma, Country Manager da Indigitall, empresa especializada em comunicação omnichannel, sustenta essa abordagem gera confiança e fidelidade ao oferecer conveniência e consistência. "As lives criam experiências personalizadas, promovem transparência e fortalecem a conexão emocional entre marcas e consumidores. Esse engajamento não apenas humaniza as empresas, mas também contribui para a construção de relacionamentos sólidos e duradouros, algo essencial em um mercado cada vez mais competitivo".

Briefing

SBT/ALTEROSA NA SULA

O SBT/Alterosa apresentou seis marcas parceiras na transmissão do jogo América de Cali x Corinthians pela Conmebol Sul-Americana 2025. A emissora reafirma sua posição na cobertura esportiva da competição, que conta com a participação de sete clubes brasileiros. Tiago Leifert foi o narrador do confronto, que garantiu a vice-liderança isolada na audiência da TV aberta.

TIME REFORÇADO

A emissora superou a terceira colocada em 90%, enquanto essa registrou apenas 5,8 pontos no mesmo horário. Esse resultado fortalece a estratégia do SBT/Alterosa de investir em grandes eventos esportivos para atrair o público. Desde 2023, a Sul-Americana é exibida pelo SBT/Alterosa. Além disso, a emissora transmite a UEFA Champions League, que também conta com seis marcas parceiras. A cobertura inclui comentários de Mauro Beting e análise de arbitragem feita por Nadine Basttos, consolidando a força do time esportivo da emissora.

NÃO CRIE MOSQUITO

A ORO é responsável pela nova campanha do governo de Minas Gerais no combate às arboviroses em 2025. Com o mote "Não crie o mosquito", as peças buscam conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, especialmente durante o período de chuvas.

CRIATIVO

Para gerar identificação imediata com os cidadãos, a ORO apostou em um conceito criativo que associa comportamentos cotidianos ao combate ao mosquito. Termos como "mãe de planta" e "pai de pet" foram ressignificados para alertar que, sem os devidos cuidados, qualquer pessoa pode acabar se tornando um "criador de mosquito". A campanha inclui filmes para internet e redes sociais, spots de rádio, peças para mídia exterior, materiais impressos e ações digitais com influenciadores.

PRÊMIO COPASA

A Copasa lançou, no dia 7 de abril, data em que se celebra o Dia do Jornalista, o 1º Prêmio Copasa de Jornalismo. A iniciativa é destinada a profissionais e estudantes da área e tem o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho jornalístico. Com total de R$ 120 mil em prêmios, a Copasa irá premiar as produções que melhor abordarem o tema do saneamento básico em Minas Gerais. Os trabalhos devem focar no tratamento e distribuição de água potável, na coleta e tratamento de esgoto e suas conexões com o meio ambiente, saúde pública e desenvolvimento.

CATEGORIAS

Nesta primeira edição, seis categorias serão contempladas: Texto, Áudio, Vídeo, Redes Sociais, Fotojornalismo e Jornalismo Universitário. Além dessas, o Grande Prêmio será concedido ao trabalho com maior pontuação entre as categorias destinadas ao jornalismo profissional. Podem participar jornalistas diplomados e/ou registrados no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Já a categoria Jornalismo Universitário é exclusiva para estudantes matriculados regularmente em instituições de ensino superior. Inscrições podem ser realizadas em premiojornalismo.copasa.com.br até o dia 12 de setembro.